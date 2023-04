Gute Stimmung in Baisweil

Die SVG empfängt zum Verfolgerduell in der A-Klasse Allgäu 5 den ASV Hirschzell.

06.04.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die SpVgg Baisweil-Lauchdorf steht am Karsamstag vor ihrer wohl größten Aufgabe im noch jungen Pflichtspieljahr 2023: Ab 15.30 Uhr kickt der ASV Hirschzell, der als Vierter der A-Klasse Allgäu 5 einen Rang vor der SpVgg rangiert, vor.

Spiel auf Augenhöhe erwartet

Drei Punkte trennen beide Vereine. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wer gewinnt, wird von der Tagesform abhängig sein“, sagt SpVgg-Kapitän Stefan Wohlfahrt. Sein Team wird insbesondere wieder auf den starken Defensivverbund bauen.

Die Defensive der SVG steht

In beiden Pflichtspielen in diesem Jahr hat Baisweil-Lauchdorf noch keinen Gegentreffer kassiert. „Das war schon früher unser Stil. In den vergangenen eineinhalb Jahren war das anders“, sagt Wohlfahrt. Dass die Defensive und somit das komplette Spiel besser funktionieren, hänge auch damit zusammen, dass sich das Lazarett gelichtet habe. Der Umstand und die zwei jüngsten Siege, zuletzt in Langerringen, hätten auch dazu geführt, dass die Stimmung bei der SpVgg „besser“ sei.

ASV nach der Winterpause verhalten

Ein bisschen anders ist die Lage derzeit beim ASV Hirschzell. Von einem „sehr verhaltenen“ Start nach der Winterpause spricht Rene Bienwald, der Sportliche Leiter. Dabei hätte die Mannschaft eine hervorragende Saisonvorbereitung absolviert, unter anderem erstmals mit einem Trainingslager am Gardasee. Dennoch unterlag der ASV mit 0:1 gegen Langerringen und setzte sich dann nur mit Mühe gegen Obergünzburg II (2:1) durch. „Die unglückliche Niederlage gegen Langerringen hat uns im Rennen um den Relegationsplatz sicher ein Stück zurückgeworfen“, glaubt Bienwald. Auch gegen Obergünzburg sah sich Hirschzell zunächst in Rückstand, „obwohl wir mit 2:0 oder 3:0 hätten führen können“, haderte der Sportleiter. „Mit viel Kampf und Willen haben wir das Match gedreht“, sagt er.

Wegweisend für Hirschzell

Das Osterwochenende werde für Hirschzell nun richtungsweisend, heißt es. Doch nach dem Match gegen Baisweil-Lauchdorf bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Am Ostermontag gastiert ab 15 Uhr nämlich der Tabellensechste, die SG Biessenhofen-Ebenhofen, in Hirschzell.