Gute Stimmung vor der verdienten Pause - ESVK gewinnt weiter

Der ESV Kaufbeuren ringt mit einem Arbeitssieg die Bayreuth Tigers nieder – und glänzt mit der Defensive und seinem Überzahlspiel.

07.11.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Mit einem 5:1-Arbeitssieg gegen die Bayreuth Tigers hat der ESV Kaufbeuren die Tabellenführung in der DEL2 verteidigt. Anschließend stellte Tigers-Trainer Marc Vorderbrüggen fest: „Beim 5 gegen 5 haben wir 1:0 gewonnen.“ Das war richtig. Da aber Kaufbeuren vier Überzahltore und ein Empty-Net-Goal schoss, gewannen die Joker klar. „Das Überzahlspiel machte den Unterschied“, stellte deshalb ESVK-Coach Marko Raita fest.

Ausfall kompensiert

Vor der Partie waren die 2403 Zuschauer gut gestimmt – Erfolg macht beliebt. Da machte es auch nichts, dass Alexander Thiel kurzfristig wegen einer Oberkörperverletzung ausfiel. „Ich habe auch schon gefehlt, aber wir haben gute Leute dahinter. Da zeigt sich das jeder wichtig ist“, sagte Simon Schütz, nachdem der ESVK den Ausfall gut kompensiert hatte.

Unglückliches Gegentor

Mit dabei waren aber zwei ehemalige Joker: Sami Blomqvist, der sich gleich mit einem Check und einer Strafe einführte, sowie Branden Gracel, der mit einem kleinen Pfeifkonzert empfangen wurde. Aber ausgerechnet der erzielte das zwischenzeitliche 1:3. Eigentlich ein harmloser Schuss, der dann von Pfosten zu Pfosten trudelte und schließlich an Torwart Daniel Fießinger ins Tor abprallte. „Unglücklich“, nannte der Keeper den Treffer. Zumal er ansonsten mit seiner Leistung zufrieden war – ein paar Mal hielt er den ESVK mit seinen Paraden im Spiel. Bayreuth war zwar meist eher harmlos, dennoch kamen manchmal gefährliche Schüsse auf Fießinger zu, die er er aber sicher entschärfte. Die Tigers versuchten mit Härte dagegenzuhalten, was aber Strafen mit sich brachte – und die waren kontraproduktiv, betonte Vorderbrüggen.

Toreschießen in Überzahl

Insgesamt war Kaufbeuren den Tigers technisch und taktisch überlegen, spielte gefällig und manchmal schön, aber war vor dem Tor nicht zwingend. Außer in den Überzahlsituationen: Kapitän Tyler Spurgeon im Slot, Markus Lillich und Simon Schütz mit schönen Schüssen sowie Max Oswald mit Abstauber machten da die Treffer – das 5:1 war ein Empty-Net-Goal, nachdem Sebastian Gorcik und Jere Laaksonen zuvor gescheitert waren, traf endlich Mikko Lehtonen.

Gewisse Anfangsnervösität

Ansonsten machte aber die Defensive des ESVK einen guten Job – vor allem Schütz und Tomas Schmidt wirkten fast immer sehr souverän. Wobei beide das Lob an ihre Vorderleute weitergaben: „Die Abwehr fängt schon mit dem Sturm an. Jeder spielt für jeden“, sagte Schmidt. Was bei dem verdienten Arbeitssieg auch nötig war. „Es war nicht unser bestes Spiel. Ein bisschen haben wir uns dem Gegner angepasst“, meinte Schütz. Oder wie es Jacob Lagacé formulierte: „Erster gegen Letzter: Bayreuth hatte nichts zu verlieren, aber wir schon. Deshalb waren wir am Anfang wohl etwas nervös.“

Kinder, Diver und Kajak

Lesen Sie auch

2400 Zuschauer sehen 5:1-Erfolg Joker feiern Party mit den Fans nach 5:1 gegen Schlusslicht Bayreuth

Der Kanadier aber wurde dann immer besser: Zwar war er mit eigenen Schüssen gescheitert, dafür mit drei Assists an den Toren beteiligt und wurde zum Spieler der Partie ernannt. „Das hatte ich nicht erwartet“, meinte er dazu. Wohl aber hatten er und Fießinger für die Fans etwas parat: Die feierten nach Spielschluss zunächst ausgiebig die Mannschaft auf dem Eis – wozu Jere Laaksonen, Joseph Lewis und Schmidt auch ihre Kinder mitgebracht hatten. Danach wurden Fießinger und Lagacé nach medialen Auftritten noch einmal extra gefeiert: Der Keeper bedankte sich mit einem Diver: „Ich kann ja nicht jedes Mal den Hampelman machen“, erklärte er lachend. Und der Kanadier ruderte zunächst ein imaginäres Kajak, um dann Liegestützen zu pumpen. „Ich hatte erst keine Idee, dann habe ich einfach das gemacht“, meinte er.

Jetzt hat der ESVK erst einmal frei, da der Deutschland-Cup ansteht – ein guter Zeitpunkt, um sich wieder zu fokussieren, erläuterte Raita. Zumal der erste Platz zwar schön sei – aber nicht das Ziel: „Wir konzentrieren uns auf die Play-offs“, betont Schmid.