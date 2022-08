Gutenberger Veteranenverein feiert 100-jähriges Jubiläum

Seit 100 Jahren gibt es den Veteranenverein in Gutenberg. Das haben die Mitglieder mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert.

16.08.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Bei herrlichem Sommerwetter feierte der Veteranen- und Kameradschaftsverein Gutenberg das 100-jährige Jubiläum mit einer Fahnenweihe der neu renovierten Fahne. Ein Salutschuss der Böllerschützen gab den Start zum Festzug.

Angeführt von der Musikkapelle Oberostendorf folgten nach der Fahne von Gutenberg und dem Patenverein Westendorf die Fahnenabordnungen aus Ketterschwang, Dösingen, Stöttwang, Osterzell, Frankenhofen, Aufkirch -Blonhofen, Oberostendorf und Lengenfeld zum Festplatz des Feldgottesdienstes. Den Gottesdienst hielt Pfarrer Johannes Prestele, der als gebürtiger Gutenberger Mitglied des Veteranenvereins ist. Nach seiner Festpredigt weihte er die neu renovierte Fahne.

Fahnenband soll Gutenberger Veteranenverein an Jubiläum erinnern

Der Vorsitzende des Patenvereins Westendorf, Karl Jansons, überreichte ein Fahnenband. Es soll Erinnerung sein an diesen Jubiläumstag. Nach dem Festgottesdienst zogen alle ans Heldengrab, um gefallenen und vermissten Kameraden beider Weltkriege zu gedenken. Vereinsvorsitzender Gerhard Settele erinnerte in seiner Ansprache auch daran, dass der Frieden nicht mehr selbstverständlich sei – angesichts des Kriegs in der Ukraine. Ein Gedenken gab es auch am Grab des ehemaligen Vorsitzenden Wilhelm Wind, der vor drei Monaten plötzlich verstarb. Er habe sich lange auf dieses Fest vorbereitet, konnte es aber leider nicht mehr erleben.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Nach einem Mittagessen im festlich geschmückten Zentrum der Vereine in Oberostendorf gab es eine Festansprache, Grußworte und Ehrungen langjähriger Mitglieder. Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Musik der Kirchweihtaler Musikanten endete der Tag.

Lesen Sie auch

Jubiläum Ein Fass Bier zum Jubiläum: Die Feuerwehr Roßhaupten feiert 150-jähriges Bestehen

Lesen Sie auch: Ein Wochenende, neun Bands - so war der Sommer im Spital