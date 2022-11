Guter Flug aufs Podest - Max Banholzer wird Dritter in der Südbayernserie

Im zweiten Jahr nach dem Umstieg von Supermoto auf Motocross siegt Vizeweltmeister Max Banholzer wieder. Nächste Saison soll es mehr werden.

10.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Fliegen statt driften: Zwei Jahre nach seinem Umstieg von Supermoto auf Motocross ist Max Banholzer zumindest in der starken Südbayernserie an der Spitze angekommen. Nach sechs Rennen mit einigen Podestplätzen wurde der Blonhofener heuer dritter in der Klasse MX1 (450ccm) – voriges Jahr war es nur der neunte Platz gewesen. „Die Entwicklung kann so weitergehen, denn den Meistertitel will ich schon noch holen“, erklärt der 23-Jährige.

Über zehn Juniorentitel

Und das ist Banholzer zuzutrauen. Fast fünfzehn Jahre fuhr er davor zusammen mit seinem Bruder Peter im Supermoto – dort wird zu dreiviertel auf einer Rennstrecke mit Slics gerast und gedriftet und zu einem viertel offroad gefahren. Max Banholzer gewann über zehn Meisterschaften in Juniorenklassen und wurde zusammen mit seinem Bruder zweimal Mannschaftsvizeweltmeister.

Supermoto, Supercross, Motocross

Zuletzt fuhr der Blonhofener in der Internationalen Deutschen Meisterschaft S1 und wurde 2019 und 2020 Gesamtsechster. Dann war Schluss. Sein Bruder hat übrigens heuer nach der zweiten Vizemeisterschaft ebenfalls aufgehört – mit seiner Karriere. „Ich bin seitdem auch nicht mehr Supermoto gefahren, Motocross gefällt mir besser“, erzählt hingegen Max Banholzer. Sogar an Supercross mit Mehrfachsprüngen hat er sich inzwischen versucht.

In der Südbayernserie stand der gesamtdritte Max Banholzer (Mitte) bei Rennen auch auf dem Podest.

Unterstützung bekommt der Fahrer des AMC Kempten vom Team Hiemer und einige Sponsoren, die er vom Supermoto mitbrachte. Ansonsten muss der Land- und Baumaschinenmechatroniker sich aber selbst finanzieren. Aber der Erfolg stellt sich nun auch im Matsch und Dreck mit Stollenreifen ein.

Bei der DM gab es noch Lehrgeld

2021 zahlte er manchmal noch Lehrgeld – ebenso wie heuer bei zwei Gaststarts in der deutschen Meisterschaft, bei denen er sich nicht für die Endläufe qualifizieren konnte. „Aber da waren auch Masters und WM-Fahrer dabei – ein extrem starkes Fahrerfeld“, berichtet er. Dafür klappte es in der Südbayernserie deutlich besser: Banholzer stand oft auf dem Podest und verfehlte den zweiten Gesamtrang nur knapp. Und schließlich gab es auch noch einen Sieg beim Rennen des MSC Berkheim.

Jetzt den Titel im Visier

Von Verletzungen sei er weitgehend verschont geblieben. „Ich habe eher das Material verschlissen“, erzählt Banholzer lachend, der im Supermoto auch eher draufgängerisch gefahren ist. Mit den Kontrahenten gab es deshalb kein Ärger, „aber manche haben sich aufgeregt, dass ich so hart fahre“, erzählt der 23-Jährige – Maschinen- oder Körperkontakt ist aber nicht selten in dem Sport. Doch den Meistertitel in der Südbayernserie will der Jugendtrainer des AMC Kempten mit fahrerischen Qualitäten holen. Und nebenbei will Banholzer wieder in der deutschen Meisterschaft Gaststarts machen: „Ich hoffe, dass ich mich dann qualifiziere.“