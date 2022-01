Hütchenspiel am Hockenheimring

Neun Ostallgäuer fahren bei den Allgäu Drifters. Nach vier Jahren sind sie in der Spitze des Sports angekommen: Maximilian Rüffer gewinnt erste Rennserie für das Team.

23.01.2022 | Stand: 06:00 Uhr

14 Unfälle gab es laut Polizeibericht am Donnerstagabend: Zum Schneefall kam ein Temperaturabfall und damit Eis. Die Folge waren schmierige Straßen und rutschende Autos – kurzum, die Fahrer hatten zum Teil ihre Vehikel nicht mehr unter Kontrolle. Das will eigentlich niemand. Aber genau das ist die Intention der Allgäu Drifters auf Rennstrecken – sie bringen absichtlich ihre Fahrzeuge zum Schlingern: „Und dann wollen wir sie vom unkontrollierten Zustand in den kontrollierten bekommen“, erklärt Maximilian Rüffer von den Ostallgäuer Allgäu Drifters. Denn das ist Driften. Und darin ist der 27-Jährige aus Dösingen inzwischen gut: Vergangenes Jahr sicherte er sich im letzten Rennen der Drift Series die Meisterschaft.

Zwei Siege, zwei zweite Plätze

Vier Läufe umfasste die Serie, die als einzige nennenswerte in der Corona-Zeit stattfand. Zwei hatte Rüffer gewonnen und dazu noch einen zweiten Platz geholt. Ein Sieg und zwei zweite Plätze gingen an den Konkurrenten Charel Origer. Der Luxemburger gewann auch den letzten Lauf auf dem Hockenheimring, doch Rüffer reichte ein zweiter Platz für den Gesamtsieg in der Open-Klasse. Obendrein kamen fünf weitere Fahrer von den Allgäu Drifters in die Wertung: Johannes Krause (12./Germaringen), Thomas Lieb, der im letzten Lauf auch noch auf das Podest fuhr (13./Leinau), Alexander Schnürch (17.) Niklas Schnürch (20./beide Denklingen) sowie Markus Vrbas (39.).

Geradestehen gilt nicht

Die Rennserie auf dem Hockenheimring ist eine der wichtigsten in Deutschland. 2021 fand jedoch aufgrund der Pandemie keine andere hierzulande statt, die ansonsten auf anderen Rennstrecken oder abgesperrten Strecken stattfinden. Wie auch beim Motorradsport - insbesondere beim Supermoto - soll über das Rutschen die Kurvengeschwindigkeit erhöht werden. Dabei müssen die Fahrer ihre Autos zum Driften bringen und komplett durch Kurven rutschen oder mit dem Fahrzeugheck Pylonen, die sogenannten Clipping Points, berühren – gleichsam ein Hütchenspiel mit bis zu 130 km/h. „Das Fahrzeug darf nicht gerade stehen“, mahnt Rüffer eine Hauptregel an und doziert begeistert: „Der Reiz beim Driften ist, das Auto mit hoher Geschwindigkeit genau zu positionieren.“

Neun Mann jeweils mit Bus, Hänger und Bolide

Seit 2018 geht er dem Sport mit inzwischen acht Kollegen nach. „Ich bin ja Kfz-Meister und war als solcher bei Rennen dabei. Das machte mir dann auch Spaß“, erzählt Rüffer von seiner ersten Berührung mit dem Kurvensport. Und dann seien halt immer mehr Freunde dazugekommen. Und Kumpels sollten es sein. Denn die Drifter müssen ihre Autos zu den Rennstrecken bringen. Und da die Ausrüstung auch noch mit muss, fährt jeder einen Bus mit Hänger, auf dem das Rennfahrzeug steht. „Deshalb übernachten wir dort auch.“

740 PS und andere Kleinigkeiten

Und Schrauben gemeinsam. Denn natürlich sind die bis zu 740 PS starken Fahrzeuge modifiziert – von der Rennsportzelle über einen 74 Grad Lenkwinkel bis zur umgebauten Achsensymmetrie. Und zum Reiz der Boliden gehört auch: „Reparieren“, sagt Rüffer lachend. Insofern müssen die Drifter Enthusiasmus für ihren Sport haben, der aber auf der Strecke mit Adrenalin entschädigt.

Lesen Sie auch

G80 und GV80: Kann es Genesis mit der Oberklasse aufnehmen?

Wenn es die Pandemie zulässt, wollen die neun Allgäu Drifter ab April wieder auf die Rennstrecke gehen, bis dahin müssen sie ihre Autos optimieren – und auch weiter Ausschau halten, berichtet Rüffer: „Wir suchen nämlich eine geeignete Teststrecke, auf der wir einmal im Monat üben können.“

Die Allgäu Drifters