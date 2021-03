H&M-Mitarbeiter in Kaufbeuren können aufatmen

Die Filiale in der Kaufbeurer Fußgängerzone ist vom bundesweiten Stellenabbau des Modeunternehmens nicht betroffen. Trotzdem kursieren Gerüchte über Schließung.

04.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Corona-Krise setzt dem Mode-Einzelhandel stark zu. So sind etwa die Umsätze der schwedischen Bekleidungskette H&M im vergangenen Jahr um 20 Prozent zurückgegangen.

800 Angestellte in ganz Deutschland betroffen

Wie berichtet, will H&M nun deutschlandweit rund 800 Stellen abbauen, unter anderem in der Filiale in Memmingen.

Am Standort in der Kaufbeurer Schmiedgasse sollen dagegen keine Mitarbeiter entlassen werden, wie Unternehmenssprecherin Jennifer Kaz am Mittwoch erklärte.

Kaufbeuren nicht am Freiwilligenprogramm beteiligt

„Unser H&M-Geschäft in Kaufbeuren war nicht am Freiwilligenprogramm beteiligt.“ Im Zuge dieses Programms konnten sich Kollegen, die in Stellenprofilen mit rückläufigem Arbeitsanfall beschäftigt sind, melden. Dies diene der Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen.

Gerüchte über Schließung

Bereits vor der Corona-Krise und den Lockdowns kursierten in den Sozialen Medien immer wieder Gerüchte über eine geplante Schließung der Filiale in Kaufbeuren. Dazu sagte die Sprecherin: „Das Geschäft in Kaufbeuren ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht von einer Schließung betroffen.“