Haarschneidegerät fängt Feuer: Großer Schaden in Wohnung

Weil in der Nacht zum Dienstag ein Haarschneidegerät Feuer gefangen hat, musste die Kaufbeurer Feuerwehr ausrücken. Der Grund für den Brand: ein Akku.

19.07.2022 | Stand: 09:08 Uhr

Große Aufregung gegen 1.30 Uhr in der Kaufbeurer Altstadt: Am Breiten Bach rückte die Feuerwehr an, da ein Akku Feuer gefangen hatte.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Wie die Feuerwehr berichtet, war in der Wohnung im ersten Obergeschoss ein Kulturbeutel in Brand geraten. Darin befand sich ein Haarschneidgerät, dessen Akku beim Ladevorgang in Flammen aufging.

Lesen Sie auch: Unfallopfer erleidet Prellungen und Schürfwunden: Frontalcrash auf der B16 bei Pforzen endet glimpflich

Das Feuer griff auf zwei Stühle über. Der Mieter löschte den Brand mit einem Pulverlöscher, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Lesen Sie auch

Schaden in Millionenhöhe Großbrand in Kaufbeuren: Flammeninferno zerstört denkmalgeschütztes Gebäude

Durch das Löschpulver sei die ganze Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte übernahmen die Nachlöscharbeiten und belüfteten die Wohnung.