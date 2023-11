Haben die Fans wieder Grund zum Jubeln? SVM beim Neuling Obergünzburg

In der Kreisliga will Vizemeister Mauerstetten seine Auferstehung manifestieren. Friesenried im Kellerduell gefordert.

Drei wichtige Spiele stehen in der Kreisliga Allgäu Süd an: Mauerstetten will seine Auferstehung beim Neuling Obergünzburg fortsetzen, Neugablonz kann mit einem Sieg gegen Füssen ins Mittelfeld vorrücken und Friesenried im Kellerduell wichtige Punkte holen. Oberbeuren hingegen hat beim starken Tabellenzweiten in Weitnau nichts zu verlieren.

TSV Friesenried: Der TSVF muss am Samstag ab 12 Uhr beim TSV Kottern II (13. Platz/7 Punkte) antreten. Mit einem Sieg kann Friesenried (12. Platz/11 Punkte) beim Vorletzten wichtige Punkte einsammeln und sich dem unteren Mittelfeld wieder annähern.

SV Mauerstetten: Vor der Saison war Vizemeister SVM als Team für den oberen Tabellenbereich gehandelt worden. Aber dann gab es einen grottenschlechten Saisonauftakt – obwohl die Qualität weiterhin vorhanden ist. Doch kurz vor der Winterpause hat Mauerstetten wohl die Kurve bekommen. Drei Siege, darunter bei Tabellenführer Rettenberg und dem Dritten Durach II haben die Situation entspannt. Nun sollen am Samstag ab 15.30 Uhr beim Aufsteiger TSV Obergünzburg (7. Platz/20 Punkte) die nächsten Punkte her.

BSK Olympia Neugablonz Der BSK greift in der Kreisliga Allgäu Süd nach dem nächsten Sieg. Am Samstag steht das letzte Heimspiel vor der Winterpause auf dem Programm. Gleichzeitig ist das Duell gegen den FC Füssen auch der Auftakt in die Rückrunde. Neugablonz will sich für die Auswärtsniederlage revanchieren. Anstoß ist bereits um 14.30 Uhr. Anfang August mussten sich die Schmuckstädter auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Es war nicht nur eine bittere Niederlage, sondern es blieb auch der einzige Auftritt des Nordmazedoniers Kristijan Gjorgjievski, der unmittelbar danach den BSK verließ. Mit Alessandro Mormina und Kevin Thiel fehlen zwei weitere Spieler, die in der Lechstadt im Einsatz waren, aufgrund langwieriger Verletzungen. Fraglich ist der Einsatz von Kenan Yildirim, der sich einen Bluterguss im Sprunggelenk zugezogen hat. Und Christoph Sax ist ebenfalls raus. Nicht nur, weil er für die Faustballer des TV Neugablonz im Einsatz ist, sondern er aufgrund einer Rückenverletzung pausieren muss. Der FC Füssen hat in der laufenden Saison bisher nur einmal auswärts gewinnen können, und zwar mit 5:1 bei Schlusslicht Haldenwang. Zuletzt gab es eine 2:4-Pleite bei Ligaprimus Rettenberg