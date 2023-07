Alles Müller, oder was? Das sind die häufigsten Nachnamen in Kaufbeuren

Deutschlandweit ist der Familienname Müller am weitesten verbreitet. Aber ist das auch in Kaufbeuren so? Unter den Top-25 tauchen einige Überraschungen auf.

Fragt man, welcher der häufigste Nachname in Deutschland ist, antworten die meisten wohl mit "Müller", "Meyer" oder "Schmidt". Und damit liegen sie (fast) goldrichtig. Der Familienname Müller ist tatsächlich am weitesten verbreitet. Fast eine Million Menschen tragen diesen Namen laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in der Bundesrepublik. Schmidt folgt auf Rang zwei und Meyer belegt den 5. Platz. Allerdings taucht dieser Name noch in jeglichen anderen Schreibweisen wie Meier oder Maier weit vorne auf. Doch wie sieht es in kleineren Biotopen aus? Was sind beispielsweise die häufigsten Nachnamen in Kaufbeuren?

Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Und siehe da, zunächst keine Überraschung. Zumindest auf Platz eins nicht. Auch in Kaufbeuren ist Müller der am häufigsten gemeldete Nachname. In der 47.667 Einwohner zählenden Stadt tragen 301 Menschen den Familiennamen. Das ist immerhin jeder 158. Kaufbeurer. Doch auch die Schmidts sind in der Wertachstadt zahlreich vertreten. 297 gibt es von ihnen - damit hört jeder 160. auf den Nachnamen. Auch hier ist die Überschneidung mit dem deutschlandweiten Ranking gegeben.

Häufigste Nachnamen in Kaufbeuren: Herr und Frau Lang sind weit verbreitet

Auf den Rängen drei und vier folgen in Kaufbeuren die Namen Fischer (192) und Schneider (163). In Deutschland sind die beiden Namen ebenfalls auf den Plätzen gelandet - allerdings in umgekehrter Reihenfolge. (Lesen Sie auch: Meshing: Wird aus "Schmidt-Müller" bald "Schmüller"?)

Interessant wird es erstmals auf Platz fünf. Hier ist in Kaufbeuren der Name Lang anzutreffen. Insgesamt 150 Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer tragen ihn. Unter den häufigsten Nachnamen Deutschlands taucht der Name ebenfalls auf, allerdings erst auf Rang 47.

Auch der Name Mayer darf in Kaufbeuren nicht fehlen. In dieser Schreibweise taucht er auf Platz zehn auf und auf Rang 18 ein weiteres Mal in der Schreibweise Maier.

Top-25 der häufigsten Familiennamen in Kaufbeuren: Das sind Überraschungen

Bemerkenswert: 92 Menschen in Kaufbeuren heißen Hübner. Dieser Nachname taucht unter den Top-50 in Deutschland nicht auf. Überraschend ist auch der Kaufbeurer Nachnamen-Rang 13: Hier taucht der Name Gashi auf. 88 Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer tragen diesen Familiennamen. Also immerhin jede/r 542. Bürger/in. (Lesen Sie auch: Am 22.2.22 im siebten Himmel: Marktoberdorfer Brautpaar heiratet an seinem Traum-Datum)

Ebenfalls verblüffend ist Platz 17: Auf den Namen Hoxha hören in Kaufbeuren 77 Bürgerinnen und Bürger. Und auch der Name Krasniqi hat es mit 69 Vertretungen und Platz 22 unter die Top-25 Nachnamen in Kaufbeuren geschafft.

Und das sind die 25 häufigsten Nachnamen in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren:

Müller (301) Schmidt (297) Fischer (192) Schneider (163) Lang (150) Weber (147) Wagner (131) Schmid (128) Huber und Bauer (je 114) Mayer (112) Walter (96) Hübner (92) Gashi (88) Hartmann (87) Weiß und Richter (je 84) Schwarz (78) Hoxha (77) Maier (76) Wolf und Hoffmann (75) Schäfer (74) Braun (70) Neumann, Martin und Krasniqi (je 69) Miller und Hofmann (je 68) Fuchs (67) Frank und Becker (je 61)

(Stand: 4. Juli 2023)