Von größeren Hagelschäden bleiben die Felder in Kaufbeuren und Umgebung verschont. Doch der starke Niederschlag ab Mai machte den Landwirten zu schaffen.

17.10.2021 | Stand: 05:24 Uhr

Bis in den Oktober hinein erntete Martin Niederthanner auf seinem Himbeerfeld in Mauerstetten saftige Früchte. Erst dann kam der erste starke Frost und beendete die Himbeerzeit. Im Gegensatz zu den Erdbeeren hätten die das nasse Wetter „geliebt“, so Niederthanner. Als Obstbauer ist der 26-jährige Landwirt sehr stark vom Wetter abhängig. Und das hat heuer viel Abwechslung mitgebracht. Bauern in der Region kämpften deswegen mit Hagel, Regen und Trockenheit.