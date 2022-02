Halbzeit im dritten Corona-Schuljahr

Lernrückstände erschweren Bewertungen. Der Kaufbeurer Bildungsbeauftragte macht sich aber nicht nur um schulische Leistungen Sorgen: Viele Kinder haben noch nie normalen Klassenzimmer-Alltag erlebt.

Von Katharina Gsöll

16.02.2022 | Stand: 18:39 Uhr

Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen zwei Jahren viel mitmachen müssen: Masken auf und wieder ab, Testen, Quarantäne, Kontaktbeschränkungen, Homeschooling – und immer auch die Angst, sich mit Corona anzustecken. Am Freitag werden die Zwischenzeugnisse verteilt. Sie sollen zeigen, wo die Kinder mit ihren schulischen Leistungen stehen. Doch so einfach ist das nicht, nach über zwei Jahren Schule im Corona-Modus. Sagt Arthur Müller, Leiter der Konradin-Grundschule: „Distanz- und Wechselunterricht besonders im letzten Schuljahr, Fehlzeiten aufgrund von Infektionen und Quarantäne haben bei einigen Schülerinnen und Schülern große Lernrückstände entstehen lassen.“