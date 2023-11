Hallenbad Kaufbeuren: Man kann nicht alles haben

Während andere Kommunen ihrer Bäder schließen, investiert Kaufbeuren einen zweistelligen Millionenbetrag. Damit sollte man zufrieden sein, meint unser Autor.

10.11.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Ein schöner Gastronomiebereich, ein Abenteuer-Kinderplanschbecken und am besten noch eine attraktive Saunalandschaft – das wären ohne Zweifel tolle Bereicherungen für das Kaufbeurer Hallenbad. Aber wenn wegen der angespannten Finanzlage der Stadt demnächst wohl ganz andere, deutlich weniger luxuriöse Wünsche nicht mehr erfüllt werden können, dann muss man mit dem zufrieden sein, was man hat. Und das ist beileibe nicht wenig. Während viele Kommunen ihre Bäder schließen, investiert Kaufbeuren einen zweistelligen Millionenbetrag, um seinen Jordan-Badepark zu sanieren und zu modernisieren. Angesichts der wirklich drängenden Probleme, die die Stadt etwa bei der Kinderbetreuung hat, gibt es für die Wasserratten also keinen Grund, sich zu beklagen. Aber: Wenn es bei den kommenden Haushaltsberatungen dann ans Eingemachte geht, sollte wirklich alles auf den Prüfstand – nicht nur das, was Spaß macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.