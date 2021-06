Mit farbenfrohen Stofffähnchen über der Fußgängerzone möchte die Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren die Rückkehr in die Normalität feiern. Was die Tücher symbolisieren.

08.06.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Bunte Stoffrechtecke zappeln im Wind. Bewegung ist Leben. Und Leben soll nun wieder einkehren in der Altstadt, deren Geschäfte in den vergangenen Monaten hart vom Lockdown getroffen waren. Die Tücher an den Leinen, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes am Dienstag in der Fußgängerzone aufgehängt haben, sollen Lebensfreude und Hoffnung verbreiten. „Sie sind ein Symbol für den Neustart“, sagt Guido Zeller von der federführenden Aktionsgemeinschaft (AK) Kaufbeuren.