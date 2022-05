Handel in Kaufbeuren: Im Süden nichts Neues

Das Buron-Center gehört fest zum Innenstadthandel in Kaufbeuren. Es zeigt aber auch, dass im Süden der Altstadt etwas fehlt, findet unser Autor.

03.05.2022 | Stand: 18:48 Uhr

Das Buron-Center ist 20 Jahre alt geworden. Mit dem markanten Schriftzug in Blau-Orange gehört fest zur Kaufbeurer Innenstadt. Für viele Menschen ist es der Startpunkt auf dem Weg in die Altstadt. Das ist gut und wichtig für den Innenstadthandel. Es zeigt aber auch, dass in Kaufbeuren etwas fehlt: der Ankerpunkt im Süden der Altstadt.

Die Nord-Süd-Achse funktioniert so nicht

Für Städteplaner ein Manko, für Einzelhändler ein Fiasko. Die Achse zwischen Nord und Süd funktioniert so nicht. Seit C&A von der Schraderstraße weiter ins Zentrum zog und Nachfolger Adler jenseits der Ludwigstraße die Segel streichen musste, gibt es ein Ungleichgewicht. Viele Jahre. Dabei locken dort das Sparkassen-Parkhaus und attraktiver Einzelhandel. Nur der große Magnet nicht. Hier hat die Stadt bei ihrer Ansiedlungspolitik Hausaufgaben zu machen.

