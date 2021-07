Handel in Kaufbeuren: Neuer Möbel-Anbieter am Bavariaring

Aus Möbel Roller wird ein Opti-Mega-Store, Kunst- und Kultur in der Altstadt: Der Handel in Kaufbeuren ist in Bewegung.

31.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Großer Wechsel am Bavariaring in Kaufbeuren: Die süddeutsche Opti-Wohnwelt-Gruppe hat zahlreiche Möbelmärkte der Roller-Gruppe übernommen, darunter die Niederlassung in Kaufbeuren direkt an der B 12. Mit der Übernahme führt das unterfränkische Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 40 Einrichtungshäuser. In der Region betreibt der Möbel-Riese bereits die Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm. Für alle neuen Standorte sei geplant, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch in Kaufbeuren seien alle Beschäftigten übernommen worden. Zudem sollen in allen Bereichen – Verkauf, Service und Logistik – zusätzlich Stellen geschaffen werden. Der Verkauf am Bavariaring geht nach einem Sortimentswechsel nahtlos weiter, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.