Hannah turnt - Fünfjährige macht bei einem Projekt der Lebenshilfe beim TV Nesselwang mit

Beim Kinderturnen des TV Nesselwang erfährt die Fünfjährige mit Beeinträchtigung viel Normalität. Das ermöglicht die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren mit ihren Projekten.

11.02.2023 | Stand: 14:30 Uhr

In einem pinken Schneeanzug kommt die 5-jährige Hannah mit ihrer Mutter direkt aus dem Kindergarten zur Turnstunde zum TV Nesselwang in die Alpspitzhalle. Ihre Haare, die sie zum Pferdeschwanz gebunden hat, schmücken rosa-türkise Spangen in der Form von Schmetterlingen. Neugierig schaut sie durch ihre rosafarbene Brille. Es gehe ihr heute gut, sagt das Mädchen und lächelt. Dass sie gerne turnt, merkt man sofort: Sie hört Musik aus der Turnhalle und wird ungeduldig. „Hannah ist schon im Turnmodus“, sagt ihre Mutter lachend.

Mit 25 anderen Kindern dabei

Seit einigen Monaten kann Hannah mit rund 25 weiteren Kindern im Vorschulalter beim Kinderturnen teilnehmen. Für die Eltern war es wichtig, dass Hannah in einer Gruppe Sport machen kann, doch ein passendes Angebot zu finden, war schwierig: Das Mädchen hat eine Entwicklungsverzögerung: „Das braucht eben viel Unterstützung“, erklärt die Mutter.

Lebenshilfe und TVN kooperiern

Die Sportabteilung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren half bei der Suche und wurde beim TV Nesselwang fündig. „Der Verein war interessiert und dann ging es relativ schnell. Nach dem Probetraining war Hannah Feuer und Flamme“, freut sich Sebastian Klee von der Sportabteilung. Er hat Hannah in den ersten Stunden begleitet und damit auch den Übungsleitern Sicherheit gegeben. „Es braucht eben eine Zeit lang, bis sich ein Kind integriert, diese Erfahrung habe ich auch bei meiner Tochter gemacht. Deswegen ist es gut, dass Sebastian das Ganze unterstützt“, erläutert Michael Schnalke, Vorsitzender des TVN und selbst Vater einer beeinträchtigten Tochter.

Tue es einfach

Mittlerweile geht Hannah auch alleine in die Turnhalle. „Obwohl ich die Turnstunden in der Regel nicht mehr begleite, bleibe ich natürlich Ansprechpartner, besonders für den Verein“, erklärt Klee. Inzwischen ist Hannah umgezogen. Dem Schneeanzug weicht eine Sporthose mit bunten Dreiecken in Grün, Neongelb und Rosa. „Just do it“ steht auf ihrem grauen T-Shirt: Tu es einfach. Und das macht sie auch. Heute wird Klee das Mädchen in der Stunde begleiten. Die Gruppe startet mit der ersten Station: Von der Decke hängen dicke Taue, an denen sich die Kinder von einer Langbank auf den Boden schwingen. Als Hannah an der Reihe ist, nimmt sie Klee vertraut an der Hand. Er hilft ihr, sich zu trauen und begleitet sie bei der Übung. Als Hannah auf dem Boden landet, lacht sie. Sie hat Spaß.

Wenn Erwachsene nur so denken könnten

„Das Sportangebot treibt alles voran. Sowohl die emotionale als auch die soziale Entwicklung. Hier kann Hannah ganz viel Normalität mitbekommen“, erläutert Hannahs Mutter. Beispielsweise lernt ihre Tochter beim Anstehen an den verschiedenen Stationen, in der Reihe zu gehen und zu warten. Und die anderen Kinder spornen sie bei den Übungen an. „In dem Alter, wo sich die Kinder befinden, ist das nicht relevant, ob jemand anders ist. Sie machen keinen Unterschied. Das ist sehr positiv“, erläutert Steffen Pücker, einer von drei Übungsleitern. „Wenn man als Erwachsener noch so denken würde, wäre vieles leichter“, sagt er lachend.

Wann ist die nächste Stunde?

Nach viel Springen, Hüpfen, Klettern und Rutschen endet die Turnstunde mit einer Runde „Feuer, Wasser, Sturm“. Glücklich und müde verlässt Hannah mit den anderen Kindern die Halle. So geht Inklusion. Ein paar Minuten später trägt sie wieder ihren pinken Schneeanzug und macht sich mit ihrer Mutter auf den Weg nach Hause – um gleich zu fragen, wann die nächste Turnstunde ist.