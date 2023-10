Harry Kane und das Fließband - SVG Baisweil im Höhenflug

Max Steinhauser von der SpVgg Baisweil-Lauchdorf trifft und trifft und trifft und trifft - auch gegen Verfolger Lengenwang?

19 Tore in neun Spielen hat Max Steinhauser von der SpVgg Baisweil-Lauchdorf in dieser Saison erzielt. Somit ist der 29-jährige Stürmer der torgefährlichste Akteur aller Allgäuer A-Klassen. „Ich habe halt gerade einen Lauf“, kommentiert der Angreifer das kurz und knapp. Doch was für ein Spielertyp versteckt sich hinter dem Chef-Knipser der SpVgg? „Ich bin ein klassischer Stürmer“, sagt Steinhauser, dessen Cousins Mathias und Felix ebenfalls für Baisweil-Lauchdorf auflaufen.

Den richtigen Torriecher

„Ich bin nicht allzu groß, spiele technisch okay und habe einen Torriecher“, sagt er. Und diesem ist es zu verdanken, dass die SVG in der bisherigen Saison schon 42 Mal jubeln durfte – bei fast jedem zweiten Tor wurde sein Name aufgeschrieben. Weil Baisweil-Lauchdorf auch die beste Defensive stellt – zwölf Gegentore – rangiert das Team auf dem ersten Tabellenplatz. „Aufstieg“, sagt Steinhauser deshalb auf die Frage, welches Ziel sich seine Kameraden für die Saison gesetzt haben. Der nächste Prüfstein auf dem Weg in die Kreisklasse steht schon unmittelbar bevor.

Topspiel der Liga

Am kommenden Sonntag empfängt die SVG Baisweil ab 15 Uhr den Tabellendritten aus Lengenwang. Der TSV tat sich jüngst in der Fremde eher schwer. Lengenwang hat seine beiden zurückliegenden Auswärtsspiele nicht gewonnen – zuletzt bei Oberbeuren II mit 1:2. Welcher Gegner auf dem Platz stehe, ist Steinhauser „eigentlich egal“. Aber spielstärkere Teams seien oftmals die besseren Gegner, erklärt er. „Sie stehen dann höher, so haben wir bessere Möglichkeiten“, meint Steinhauser, der weiß, dass auch er derzeit so gut performen kann, weil er starke Mitspieler habe.

Verletzungen warfen Steinhauser zurück

Die sind einer der Gründe für die blendende Form des 29-Jährigen, der fußballerisch nicht nur auf rosige Tage zurückblickt: In den zurückliegenden Spielzeiten bremsten ihn immer wieder auch Verletzungen aus. In der Vorsaison etwa trainierte er deshalb kaum. Jetzt, wo er fit ist, ist er zweimal wöchentlich im Training. Abseits des Fußballsports habe er nicht allzu viele Hobbys. „Vielleicht noch Feiern, wobei das auch weniger geworden ist“, sagt der Stürmer lachend. Fußball spielt abseits des Platzes bei ihm eine größere Rolle, denn auch im TV verfolgt er den Ballsport gerne. Wem er die Daumen drückt? „Den Bayern“, sagt Steinhauser. Mehr Tore als Harry Kane hat er jedenfalls schon mal erzielt.