Harte Schale, weicher Kern - der neue Fanbauftragte des ESVK Matthias Reitzner

Matthias Reitzner ist neuer Fanbeauftragter des ESV Kaufbeuren. Die Stadt trägt er im Herzen und auf der Haut. Seine Ansichten zu manchem haben sich geändert.

01.09.2023 | Stand: 07:28 Uhr

Diese Liebe begann in der Eishockey-Saison 1995/96: Matthias Reitzner, damals im Grundschulalter, sah die ersten Spiele der Kaufbeurer Adler, die jene Saison letztlich mit 13 Siegen aus 50 Hauptrundenmatches als 15. von 17 Mannschaften abschlossen. Damals war er mit seinem Vater im Stadion am Berliner Platz und so gefesselt von dem, was er gesehen hatte, dass er auch knapp 30 Jahre später kaum genug davon kriegen kann.

Zuhause und auswärts im Fanblock

Reitzner, inzwischen Kranführer bei einem großen Bauunternehmen in der Region, verpasst inzwischen kaum ein Spiel – auch auswärts nicht: Vergangene Saison waren es sechs Auswärtspartien, die er nicht im Stadion verfolgt hat. In diesem Jahr dürften es kaum weniger werden, ist der 35-Jährige doch der neue Fanbeauftragte des Vereins. Heißt: Reitzner, der in der Stadt auch als „Bomber“ bekannt ist, ist Ansprechpartner für die Polizei und für die Gästefans. Ein erstes Fanbeauftragtentreffen der DEL2 fand bereits in Dresden statt. Nicht viel Zeit würde dieser Job beanspruchen, sagt der glühende Joker-Anhänger. „Aus Liebe zum ESVK“ macht er ihn, genau wie seine Einsätze im Bankdienst bei der ESVK-Jugend. „Andere machen sicher mehr“, sagt er mit Blick auf das große Bankdienstteam bescheiden.

Ultra und Vorsänger in der Kurve

Für Reitzner ist der neue Job aber eine Aufgabe, die ihn mitunter in eine Zwickmühle bringen kann. Das weiß er. Der 35-Jährige bezeichnet sich selbst als Ultra, also als fanatischen Fan. Seit rund zehn Jahren ist er in der Fankurve sogenannter Vorsänger, er gibt also den Ton an. Sein Wort hat somit Gewicht. Und obwohl Reitzner aktuell keinem Fanclub angehört – einst war er Teil der Wertachbären und von Extended Voice – pflegt er beste Kontakte in die aktive Fanszene, für die er nun eine Art Anstands-Wau-Wau ist. Als Vorsänger will er in der kommenden Saison ruhigere Töne anschlagen. Zumindest von ihm vorgegeben soll es keine Schmähungen von Gegnern und Schiedsrichtern geben.

Job als Türsteher als Lehre

„Ich bin ruhiger geworden“, sagt Reitzner. „Die Tür“ habe ihm dabei vieles gelehrt. Seit Jahren ist der 35-Jährige Türsteher einer bekannten Discothek in der Stadt. „Ich habe seitdem Vorurteile, die ich früher hatte, abgelegt. Und ich versuche, auf jüngere Fans in der Kurve positiv einzuwirken. Manche dort sind so, wie ich es vor 15 Jahren war.“ Dass der Ultra-Fan als neuer Fanbeauftragter unter besonderer Beobachtung steht, liegt durchaus an seiner Vergangenheit. „Ich habe viel zu bereuen“, sagt er über seine wilde Phase. Zu dieser gehörten mehrmaliges Anecken mit dem Gesetz, auch zwei Stadionverbote gab es nach Vorfällen im und um Eishockeystadien. Inzwischen bekennt er: „Gewalt hat im Stadion nichts zu suchen.“ Dass im Laufe der Saison mal „Probleme auftreten“ können, sei klar. Aber er kriege das hin.

Vom Kader des ESVK überzeugt

Auf die bald startende DEL2-Saison freut sich der 35-Jährige also – auch sportlich. „Weil ich vom Kader des ESVK überzeugt bin“, gibt er an. Er freut sich über Sebastian Gorcik und Sami Blomqvist im Sturm und hofft, dass John Lammers seine einstige Form wieder findet. „Wenn alle Schlüsselspieler ihre Leistung bringen, sehe ich uns zwischen Platz vier und acht“, sagt Reitzner, der aber die Meinung vieler teilt, dass die DEL2 kommende Saison noch hochklassiger geworden sei.

Fans proben neue Choreographien

Hochklassiger soll auch die Fanperformance werden. Seit Wochen schon arbeitet die aktive Fanszene an neuen Choreos. „Wir wollen da neue Maßstäbe setzen,“ kündigt er an, ohne ins Detail zu gehen. Über ein halbes Jahr wird es im Leben von Reitzner also nicht viel anderes als Arbeit, Familie und Freunde und eben den ESVK geben. Ein bisschen 1860 München noch.

Mensch "mit ganz großem Herzen"

Reitzner, der früher Torwart in Pforzen und Rieden war, ist ein Blauer, inzwischen aber ein weit weniger aktiver Fan der Löwen als in seiner Jugend. Freundinnen und Freunde würden ihn gerne als Menschen mit „ganz großem Herzen“ beschreiben, erzählt Reitzner. „Ich bin immer da, wenn jemand Hilfe braucht.“ Er pflegt auch noch heute intensiven Kontakt zu manchen ehemaligen ESVK-Spielern, etwa Ex-Kapitän Christof Aßner. Ungebrochen bleibt auch seine Liebe zur Buronstadt. Er hat sie in gleich mehreren Tattoos verewigt. Seinen linken Unterarm ziert das Wahrzeichen der Stadt, der Fünfknopfturm. Auf dem Handrücken prangt das Stadtwappen. Für ihn ist das selbstverständlich: „Ich bin in Kaufbeuren geboren und ich werde in Kaufbeuren sterben.“

Gegner des ESVK am Wochenende

Freitag, 1. September: Pioneers Vorarlberg, ab 19.30 Uhr in der Vorarlberghalle.

Gegner: Die Pioneers wurden erst vorige Saison gegründet und spielen in der internationalen ICEHL, die sie im Frühjahr als 13 – letzter – beendetet haben. Der Stammverein war VEU Feldkirch, dort steht auch das 4000 Zuschauer fassende Stadion.

Sonntag, 3. September: EHC Lustenau, ab 18.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena.

Gegner: Der EHC Lustenau spielt in der zweitklassigen, aber dennoch internationalen Alps Hockey League. Die Heimspiele der Löwen finden in der Rheinhalle mit 2200 Plätzen statt.

