Eishockey: Hat der ESV Kaufbeuren die Trendwende geschafft?

Warum der 4:2-Auswärtssieg gegen die Starbulls Rosenheim unter dem neuen Cheftrainer Daniel Jun noch nicht zwingend für das Ende der ESVK-Durststrecke spricht.

Von Thomas Neumaier

03.12.2023 | Stand: 13:29 Uhr

War das die Trendwende? Nach vier Spielen mit nur einem Punkt hat der ESV Kaufbeuren in der DEL2 beim Aufsteiger Starbulls Rosenheim drei Punkte mitgenommen. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Jun siegten die Gäste aus dem Allgäu mit 4:2, nachdem sie im ersten Drittel noch mit 1:2 zurückgelegen hatten. „So fängt man gerne an“, meinte Rosenheims Trainer Jari Pasanen, als er seine Glückwünsche zum Sieg und zum neuen Job an Jun richtete. Der wusste noch gar nicht richtig, was er dazu sagen sollte, schließlich hatte er sein Amt erst einen Tag zuvor angetreten. „Das war keine einfache Situation, es ging alles so schnell“, berichtete ESVK-Coach.

