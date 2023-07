Hauptsache nass - Abkühlung bei "Spiele der Vereine" in Eggenthal

Bei der Veranstaltung "Spiele der Vereine" in Eggenthal hat Wasser eine Hauptrolle. Löwen Fanclub gewinnt den amüsanten Wettbewerb.

17.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bei der achten Auflage der „Spiele der Vereine“ sind zwölf Vereine aus dem Eggenthaler Gemeindegebiet zu einem friedlichen und spannenden Wettkampf gegeneinander angetreten. Insgesamt war es eine rundherum gelungene Veranstaltung mit einem harmonischen Ablauf. Alle Teilnehmer hatten ihren Spaß.

Die ganze Gemeinde repräsentiert

Bei der Veranstaltung waren alle Altersklassen vertreten, der jüngste Mitspieler war zwölf, die älteste Aktive über 60 Jahre alt. Mit von der Partie waren die Freiwillige Feuerwehr Eggenthal, die Vereinsgemeinschaft Bayersried (Feuerwehr und Schützenverein), die Schützenvereine NAWE Eggenthal und Andreas Hofer Holzstetten, die Eggenthaler Fanclubs des FC Bayern und 1860 München, der Soldaten-und Veteranenverein, der Musikverein und der Sportverein Eggenthal, die Natur- und Gartenfreunde, die Pfarrgemeinde und die Ortsgemeinschaft Romatsried mit je zehn Personen pro Team.

1989 wurde der Wettbewerb erfunden

Der Wettbewerb, der 1989 von Albert Waldner und Erich Ruther ins Leben gerufen wurde und seitdem alle fünf Jahre stattfindet, bestand aus sechs Spielen, die sich immer zwei Vereine zusammen ausgedacht hatten und bei denen neben Kondition vor allem Geschick und auch etwas Glück gefragt waren. Das erste Spiel „Blas genau“ forderte vor allem Zielgenauigkeit, zehn Pfeile wurden mit einem Blasrohr auf eine Zielscheibe geschossen. Beim „Leitungsbau“ wurde eine Billardkugel von sechs Spielern mit einer Halbröhre über einen Parcours transportiert. Und beim „Wasser marsch“ mussten die Mannschaften Wasser auf Gymnastikbällen liegend und von den Kameraden geschoben transportieren, um es dann mit einer Spritzpistole in einen Eimer zu schießen.

Bei der Hitze ist Wasser in

Nach der Mittagspause stand die „Becherpyramide“ auf dem Plan, bei dem sechs Mitspieler Becher mit einem Gummi an Schnüren aufnehmen und stapeln mussten. Beim Spiel „50 l Wasser“ wurde Wasser in einen C-Schlauch gefüllt, zu einem Eimer gefördert und dieser dann mit einer Schubkarre über einen Hindernisparcours zum Ziel transportiert. Als letztes Spiel stand der „Wassertransport“ auf dem Programm, bei der mit Wasser gefüllte Eimer an einem Skistock balanciert und über einen Parcours transportiert werden musste. Angesichts der hohen Temperaturen sorgten die Wasserspiele teilweise für die nötige Erfrischung.

Gemeinderäte müssen unparteiisch sein

Als Schiedsrichter fungierten Zweiter Bürgermeister Erwin Hofmann sowie die Gemeinderäte Hubert Wiedemann, Christian Straßer, Torsten Haug und Anja Müller. Sie überwachten souverän die Einhaltung der Spielregeln und Vergabe der Punkte an die Teams. Die Auswertung der Ergebnisse wurde von Andreas Dempfle vorgenommen. Hauptorganisator Anton Sanktjohanser dankte allen für ihre Mithilfe ebenso wie dem Bewirtungsteam, das unter Führung von Herbert und Gabi Sanktjohanser, Jürgen Öttil und Renate Eichhorn mit weiteren Helfern der Vereine für Speisen und Getränke sorgten. Robert Melder unterstützte Anton Sanktjohanser bei der Organisation. Bürgermeisterin Karina Fischer bedankte sich beim Organisationsteam mit einem Präsent.

Preisverteilung mit Feier beim Dorffest

Bei der abendlichen Preisverteilung beim jährlichen Dorffest der Musikkapelle wurden von Sanktjohanser und Melder die mit Spannung erwarteten Platzierungen bekannt geben und die Siegerehrung vorgenommen. Durch das Punktesystem, bei dem alle Platzierungen aufaddiert wurden und bei einem Spiel ein Joker gesetzt werden musste, der die Punkte verdoppelte, gewann das Team mit der niedrigsten Punktezahl. Den ersten Platz sicherte sich die Mannschaft des Eggenthaler Fanclubs 1860 München mit 25 Punkten, gefolgt vom SV Eggenthal 88 (37) und der Feuerwehr Eggenthal (38). Alle Mannschaften erhielten eine Urkunde und Getränkepreise. Zusätzlich gab es für die ersten drei Vereine einen Pokal – von der Raiffeisenbank Eggenthal gestiftet. Danach wurde gefeiert.