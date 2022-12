Hausaufgaben in Burghausen - TSV setzt auf Sieg

TSV Westendorf bestreitet bei Wacker II den Vorkampf zur Ringer-Bundesliga. Mit einem Sieg soll der dritte Platz gesichert werden.

10.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zu ihrer letzten Auswärtsfahrt in dieser Saison machen sich die Westendorfer Ringer am Samstag auf. Am Abend steht das Duell gegen Schlusslicht SV Wacker Burghausen II auf dem Programm. Der Aufsteiger hat bis dato keinen einzigen Kampf in dieser Saison gewonnen. Parallel kann im Spitzenduell der TV Geiselhöring die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen.

Die Vorzeichen sind klar

Die Vorzeichen für dieses Duell sind klar definiert: Westendorf will mit zwei Punkten von der Salzach aus Ostbayern zurückkehren. Die Begegnung gegen den Tabellenletzten ist als Vorkampf terminiert. Denn im Anschluss trifft das Bundesligateam der Wackerianer auf den KSC Hösbach. Kurios verlief der Hinkampf in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick, als der TSV Westendorf mit sage und schreibe 37:0 die Burghauser aus der Halle gefegt hatte. Dass die Gäste dabei keine einzige technische Wertung erzielten, dürfte in der Historie einmalig bleiben.

Niklas Steiner fällt aus

War Niklas Steiner bei diesem denkwürdigen Erfolg noch als Aktiver dabei, wird er in den beiden letzten Saisonkämpfen aller Voraussicht nach nicht mehr auflaufen können. Denn beim 18:12-Sieg über den TSV Burgebrach musste der 17-jährige Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes bei einer überlegenden 9:1-Führung verletzungsbedingt aufgeben. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und auf Gehhilfen angewiesen, verfolgte er dann das Geschehen von der Tribüne aus. Nun steht auch die Diagnose fest: Steiner quetschte sich im Kampf den Außenmeniskus ein, weswegen er sich nicht mehr bewegen konnte. „Die Bänder sind aber stabil“, sagt die Westendorfer Nachwuchshoffnung. Wann er wieder auf die Matte zurückkommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.

Überraschung für die leichteste Gewichtsklasse

Mit welchem Ringer nun die leichteste Gewichtsklasse besetzt werden soll, bleibt bis zum Wettkampfbeginn ein Geheimnis. Gewiss ist allerdings, dass Burghausens Zweite wohl wieder so stellen kann, wie die Kämpfe zuvor. Denn bereits gegen Anger (3:32) und Geiselhöring (2:29) ließen die Ostbayern das Limit bis 61 Kilo unbesetzt.

Leichtes Spiel im Schwergewicht?

Im Schwergewicht wird der Italiener Simone Iannottoni wohl leichtes Spiel gegen Alexander Kreimer haben. Der Burghauser gewann in der laufenden Saison keinen seinen sieben Kämpfe. Im Hinkampf punktete Felix Kiyek ihn vorzeitig aus. „Wir müssen erst unsere Hausaufgaben in Burghausen erledigen. Ich bin überzeugt, dass wir dort gewinnen werden. Doch das sind gerade die gefährlichen Kämpfe“, fordert Abteilungsleiter Thomas Stechele volle Konzentration.

Showdown gegen den Meister?

„Erst danach unterhalte und widme ich mich dem Duell gegen Geiselhöring.“ Denn es ist durchaus möglich, dass Westendorf zum finalen letzten Kampf eine Woche später den neuen Oberligameister aus Niederbayern empfängt. „Wenn wir sie schlagen, wäre das einfach großartig“, erklärt deshalb Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner, der aber auch volle Konzentration für das Duell gegen Burghausen fordert.