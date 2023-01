Hegen, Medicus, Roth - bekommen Sportlegenden aus Kaufbeuren bald ein Denkmal?

Die Eishockeystadt Kaufbeuren hat etliche Sportlegenden. Für diese Athleten fordert die Stadtratsfraktion der Freien Wähler eine Gedenktafel. Aber wie und wo?

31.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die „Kaufbeurer Stadtmauer“ Dieter Medicus und Manfred Schuster, Stürmerlegende Didi Hegen, Gewichtheber-Bundestrainer Almir Velagic und natürlich „Bulle“ Roth: Ihnen und anderen könnte bald eine besondere Würdigung zuteilwerden. Die Freien Wähler haben während der städtischen Haushaltsberatungen gefordert, dass auf einer künstlerisch gestalteten Tafel auf sämtliche Sportler hingewiesen wird, die aus Kaufbeuren stammen, in einem Kaufbeurer Sportverein aktiv waren sowie an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Dafür sollen im Haushalt, den der Stadtrat im März verabschiedet, 40.000 Euro bereitgestellt werden.

„Kaufbeuren ist eine Stadt des Breiten- und Spitzensports“, sagte Fraktionschef Bernhard Pohl zur Begründung. Zahlreiche Athleten, vor allem Eishockeyspieler, hätten an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen und den Namen der Stadt positiv vermarktet.

Pohl wollte diese Tafel jedoch ausdrücklich nicht mit den mahnenden Bordsteinen an der Ulrichsbrücke und dem Wolkenhaus in Verbindung sehen. Beide Kunstobjekte waren und sind in der Bevölkerung durchaus umstritten. „Wir sehen es als Zeichen des Respekts vor ihrer Leistung, aber auch als wichtige Maßnahme zur Außendarstellung unserer Stadt“, sagt FW-Stadtrat Peter Kempf zur Tafel für die Leistungen der Sportler. Die Freien Wähler wünschen sich das Kunstwerk im Bereich des Bahnhofs oder der Energie-Schwaben-Arena.

Der Antrag stieß im Finanzausschuss auf Zustimmung. Die Pläne müssten allerdings noch ausgearbeitet werden, sofern der Stadtrat zustimmt. Oliver Schill (Grüne) schlug einen Wettbewerb vor. Für CSU-Fraktionschef Christian Sobl stellte sich die Frage, warum die Tafel am Bahnhof stehen muss. Er hält das Zentrum für geeignet. Auch Tiny Schmauch (Grüne) sieht das Bahnhofsareal, für das es Entwicklungsideen gibt, kritisch. „Ob das in zehn Jahren dort noch reinpasst?“, fragte er. Zudem möchte er auf der Tafel nicht nur Eishockeyspieler verewigt wissen. Entscheidend für Pascal Lechler (SPD) ist, dass dieses Kunstwerk flexibel gestaltet wird, um ausreichend Platz für Namen aktueller und künftiger Sportler zu haben.