Heilig-Kreuz-Kirche in Kaufbeuren feierlich wiedereröffnet

Mit einem Gottesdienst wurde die Heilig-Kreuz-Kirche am Alten Friedhof in Kaufbeuren nach der Sanierung wiedereröffnet. Was die Festredner besonders betonten.

11.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit einem Gottesdienst und einer Feierstunde wurde die Heilig-Kreuz-Kirche am Alten Friedhof in Kaufbeuren nach vielen Monaten der Sanierung offiziell wiedereröffnet. Stadtpfarrer Bernhard Waltner zelebrierte zusammen mit mehreren katholischen Geistlichen der Stadt sowie der evangelischen Vikarin Patricia Müller, die Messe. Zu dieser waren Vertreter des kirchlichen und politischen Lebens sowie der an der Sanierung beteiligten Firmen und etliche Gläubige gekommen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Neu geschaffenes Kunstwerk von Sebastian Mayrhofer fügt sich bestens in das theologische Konzept ein

In seiner Predigt erläuterte Waltner die Gestaltung und Ausstattung der Friedhofskirche, die rund ein Jahr geschlossen bleiben musste. Die neue Skulptur des auferstandenen Christus’ des Künstlers Sebastian Mayrhofer über dem Portal füge sich gut in das theologische Konzept ein, das die Auferstehung in den Mittelpunkt rücke. Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse wies auf den Geist der Hoffnung hin, die die Heilig-Kreuz-Kirche vor allen denen vermitteln wolle, die sie als Trauernde besuchen. Landtagsabgeordneter Franz-Josef Pschierer als Vertreter der Bayerischen Landesstiftung sieht in der gelungenen Sanierung auch ein Zeichen gegen einen übertriebenen Individualismus in der Gesellschaft. Vikarin Müller hob die selbstverständliche ökumenische Nutzung der Friedhofskirche hervor.

Trotz aller Schwierigkeiten wurde das Budget von 655.000 Euro eingehalten

Lesen Sie auch

Auferstehung einer Friedhofskirche Warum die Kaufbeurer Heilig-Kreuz-Kirche saniert werden musste

Kirchenpfleger Gerd Neugebauer würdigte das Engagement aller Beteiligten, aber insbesondere der freiwilligen Helfer, und freute sich, das trotz aller Schwierigkeiten das Budget von 655.000 Euro eingehalten werden konnte. Nach dem Gottesdienst boten die beteiligten Architekten Stephanie Sattler und Christian Stadtmüller Führungen durch die Kirchen an und erläuterten, welche Sanierungsarbeiten notwendig waren. Dazu wurde auch eine Dokumentation in Bild und Text erstellt, die in den kommenden Monaten noch in der Kirche ausgestellt bleibt.