Zwischen Glauben und Sinnsuche: So aktuell ist das Pilgern

Seit 20 Jahren finden Gläubige und Sinnsuchende auf dem Crescentia-Pilgerpfad bei Kaufbeuren zu Gott oder sich selbst. Nun gibt es ein besonderes Angebot.

14.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Alles ist möglich. Allein oder in Gemeinschaft. Bei Sonne, Schnee und Regen. Immer in herrlicher Natur und an Orten, die mit dem Namen Crescentia fest verbunden sind. Pilgerwegbegleiterin Helga Obermüller ist seit 20 Jahren mit Menschen auf dem Weg der Heiligen zwischen Kaufbeuren, Oberegg, Ottobeuren und Mindelheim unterwegs, sie schweigt, plaudert, erklärt, unterstützt und regt mit Pilgerwegimpulsen zum Nachdenken über Gott und die Welt an. „Tun Sie in allem, was Sie können und vermögen, alsdann legen Sie es in die Hand Gottes“, hat die berühmte Kaufbeurer Franziskanerin zu Lebzeiten gesagt. Ein Motto auch, ein Impuls für die vielen Menschen, die sich seit der Heiligsprechung der Klosterschwester auf Teilstrecken oder den kompletten 90 Kilometer langen Weg gemacht haben. Zum 20-jährigen Bestehen des ausgeschilderten Pfads mit seinen zehn Infotafeln laden die Stadt und das Crescentiakloster nun zum Jubiläumspilgern ein.

„Das Ereignis steht im Zeichen der Ökumene“, sagt die Oberin des Crescentiaklosters, Schwester Johanna Maria Höldrich. Deshalb schnüren auch Klosterschwestern, Stadtpfarrer Bernhard Waltner, PfarrerinDorothee Stürzbecher-Schalück von der evangelischen Dreifaltigkeitskirche und der alt-katholische Pfarrer Holger Laske auf einzelnen Etappen die Wanderschuhe, wenn zum Jubiläum vom 18. bis 21. Mai die vier Abschnitte des Weges einzeln oder komplett mit Pilgerwegbegleitern begangen werden. „Niemand muss sich scheuen mitzulaufen“, sagt Helga Obermüller, „solange er oder sie gesund ist und sich Abschnitte oder den ganzen Weg zutraut.“

Die Pilgerexpertin ist topfit, engagiert sich im Alpenverein und hat den Schritt vom Wandern zum Pilgern auch durch ihren Glauben vollzogen. In zwei Jahrzehnten begleitete sie Gruppen und Alleingänger, Männer und Frauen, 20- und über 80-Jährige, Traurige und Fröhliche. „Manche wollen zu Gott finden, andere zu sich selbst.“ Chiara Bienek von der Tourist Info, die viele Informationen über das Pilgern bereit hält, war ebenfalls auf den Spuren Crescentias unterwegs: „Es gibt so viele schöne Ecken zu entdecken.“ Glaube, Lebenskrise, die Suche nach dem eigenen Ich - jeder habe seine eigene Motivation, sich auf den Weg zu machen. Und natürlich sorgte auch der Entertainer Hape Kerkeling mit seinem Buch „Ich bin dann mal weg - Meine Reise auf dem Jakobsweg“ 2006 für einen regelrechten Boom, erinnert sich Helga Obermüller.

Konkrete Zahlen zu denen, die sich jedes Jahr auf die Spuren der Heiligen aufmachen, hat die Stadt nicht, sie seien seit der Heiligsprechung 2001 und zuletzt auch durch die Pandemie aber auf hohem Niveau. „In Zeiten der Sinnsuche und des Gefühls der Überforderung im Alltag ist es hochaktuell, sich auf den Weg zu machen“, sagt auch Thorsten Friedrich, Vorstandsmitglied von Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing. „Dort zeigt sich: Du bist nicht allein.“

Für die Oberin ist es wichtig, zu betonen, dass Crescentia, das Kloster und sein spirituelles Angebot die Stadt prägt. „Wir wollen für die Menschen da sein“, sagt sie. Oft werde sie nach dem Pilgern gebeten, den Teilnehmern das Geburtshaus Crescentias und den Klostergarten zu zeigen, sagt Helga Obermüller. Und wer glaubt, dass Pilgern nur in aller Stille und Ernsthaftigkeit möglich ist, dürfte überrascht werden. Thorsten Friedrich verspricht: „Es wird auch gelacht.“

