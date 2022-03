Der Streit mit der Stadtspitze über das geplante Baugebiet "Blasius Blick" wirkt auch in der Jahresversammlung des Heimatvereins Kaufbeuren nach.

Der Vorsitzende des Heimatvereins in Kaufbeuren ist in der Jahresversammlung noch einmal auf die Kontroverse um das künftige Baugebiet "Blasius Blick" eingegangen. Der Vorstand habe sich um eine optisch überzeugende Einbettung des Viertels in die historische Umgebung bemüht, sagte Dr. Ulrich Klinkert. „Bei der Stellungnahme des Vereins zu den Ergebnissen des Planungswettbewerbs ging es uns um eine inhaltliche Auseinandersetzung.“