Heimvorteil genutzt - Judoka des TV Kaufbeuren 17 Mal auf dem Podest

Bei der Bezirksmeisterschaft im Judo für die U9/U11 in Kaufbeuren holen alle 17 Athleten des TVK Medaillen.

10.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Judoabteilung des TV Kaufbeuren richtete nach langer Pause wieder das Bezirksturnier für die Altersklasse U9/U11 aus. Mit 17 Judoka stellte der TVK die größte Teilnehmerzahl in Schwaben. Obwohl es für die meisten Kaufbeurer der erste Wettkampf war, wurde mit ebenso großer Freude wie auch Aufregung um jede Medaille gekämpft. Am Ende des Turnieres verbuchte der TVK einen wahren Medaillenregen, da sich alle Teilnehmer einen Platz auf dem Siegerpodest erarbeitet hatten.

Lukas Morus gewinnt beide Altersklassen

Einen Top-Tag hatte Lukas Morus, der als Doppelstarter in zwei Altersklassen Wettkampferfahrung sammeln wollte und am Schluss in beiden Altersklassen den ersten Platz holte. „Auf diese Leistung können wir natürlich aufbauen. Wir werden ihn und anderen jungen Athleten behutsam auf die nächsten Turniere vorbereiten“, erklärte Abteilungsleiter Dieter Zimmermann.

Drei Siege in der U9

In der Altersklasse U9 belegten den ersten Platz bis 23 Kilo Niklas Schillhorst, bis 25 kg Lukas Morus und bis 30 kg Vincent Rümmler. Über den zweiten Platz freuten sich in der Klasse Maria Alfeder bis 30 kg, Korbinian Forster bis 23 kg und Jona Phil Peters bis 26 kg. Platz drei belegte dort Alexandru Johann Tanasa.

Fünf Erfolge in der U11

In der Altersklasse U11 platzierten sich auf Platz eins: Bauer Sophia bis 31 kg, Elisaveta Orel bis 59 kg, Lukas Morus bis 25 kg, Georgis Voshchan bis 26 kg und Andreas Lang bis 38 kg. Die Silbermedaille errangen in der U11 Maria Alfeder bis 27 kg, Nico Schmid bis 29 kg, Kai Ebel bis 38 kg und Shahin Amir Hoffmann. Dritte Plätze belegten Emily Merk bis 26 kg, Leopold Marian bis 30 kg, Vincent Rümmler bis 32 kg und Elias Alexander Le-Barbas.

Lob vom Verband für den TV Kaufbeuren

Vom Bezirksjugendleiter Alexander Timakow und dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Manfried Steiert bekam der TVK ein großes Lob für die professionelle Umsetzung der Meisterschaft, die mit vielen neuen Helfern organisiert wurde. Die Trainer Gabriele Martin, Steven Oslath und Dieter Zimmermann freuten sich riesig, dass ihre Trainingsarbeit so positiv bestätigt wurde.