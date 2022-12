Heiße Tage auf kaltem Grund - der ESVK vor den Feiertagen

Der ESV Kaufbeuren steht vor einem Eishockey-Marathon. Wie das Team und die Fans auf die arbeitsreiche Zeit blicken.

22.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Über die Feiertage steht für die Eishockey-Teams in der DEL2 ein dicht gedrängter Spielplan auf dem Programm. Für den ESV Kaufbeuren findet der Auftakt dazu am Freitag um 19.30 Uhr auswärts beim EHC Freiburg statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr sind die Eispiraten Crimmitschau zu Gast in Kaufbeuren. Bis zum Dreikönigstag muss das Team von Trainer Marko Raita dabei in 17 Tagen insgesamt sieben Spiele absolvieren. Nun kommt jedoch erschwerend dazu, dass eine akute Welle von Krankheitsfällen in die Kabine der Joker gerollt ist und bereits die für vergangenen Montag angesetzte Partie gegen die Kassel Huskies kurzfristig abgesagt werden musste.

Die Mannschaft freut sich

Den Fans der Rot-Gelben bleibt nur zu hoffen, dass es bis zum Wochenende wieder positive Nachrichten aus der Krankenstation gibt. Während sie vor der heißen Eishockey-Phase schon in voller Vorfreude sind, ist dies für die Aktiven, aber auch das Team hinter der Mannschaft mit viel Einsatz und Arbeit verbunden. „Wir freuen uns auf diese Zeit, wir haben richtig Bock darauf“, sagt Markus Schweiger. „Die Spiele sind für die weitere Saison sehr wichtig, da zählt jeder Punkt.“ Doch jeder wisse, wie wichtig gerade in dieser Phase eine gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf sind, beschreibt er seine Empfindungen zum bevorstehenden Spielemarathon.

Dosiertes Trainig als Trainerkunst

Ein gut dosiertes Training ist die Kunst des Trainerteams. „Natürlich haben wir unsere festen Trainingspläne auch in diesem Zeitraum, doch die Regeneration bekommt bei diesem dichten Spielplan noch mehr Bedeutung“, sagt Co-Trainer Daniel Jun. Aus medizinischer Sicht hat die Regeneration in diesen Belastungszeiten höchste Priorität. „Es ist wichtig, dass die Spieler viele Kohlenhydrate, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen, um auch Infekte zu vermeiden, denn gerade Hochleistungssportler sind um diese Jahreszeit sehr anfällig dafür“, erklärt der Internist und Mannschaftsarzt Dr. Peter Gleichsner, der aktuell damit bestätigt wird.

Betreuerteam arbeitet auch auf Hochtouren

Mehr oder weniger auf Hochtouren arbeitet auch das Betreuerteam des ESV Kaufbeuren. „Bei einem Zweitage-Rhythmus ist unsere Waschmaschine im Dauereinsatz. Gerade nach einem Auswärtsspiel wird nach der Rückkehr noch alles gewaschen und die Kabine wieder auf null gesetzt. Da wird die Nacht manchmal schon sehr kurz“, beschreibt Manni Meier die Arbeit hinter den Kulissen.

Mehrarbeit die Spaß macht

Mit den Heimspielen gegen Crimmitschau (26. Dezember), Krefeld (30. Dezember) und Bad Nauheim am 8. Januar sind die vielen fleißigen Helfer im Stadion in diesem Zeitraum lediglich dreimal im Einsatz. „Mir persönlich wird sowas nie zu viel, denn wir sind eine reine Eishockeyfamilie“, sagt Markus Ritzl vom Ordner-Team. „Auch meine Frau und mein Sohn sind immer im Stadion mit dabei. Wenn einem etwas Spaß macht, dann macht man es auch gerne.“ Nicht als Belastung sieht es auch Pit Kustermann, der als Kameramann beim ESVK die Bilder ins Wohnzimmer vieler Fans bringt. „Man muss sich zwar etwas organisieren, da nicht jeder über die Feiertage automatisch frei hat, doch bei dieser Stimmung, die derzeit im Stadion und um die Mannschaft herum herrscht, macht es einfach Spaß, dabei zu sein“, erzählt der Mitarbeiter vom Medien-Team.

Familientage für neue Fans?

Gar als jährlichen Höhepunkt bezeichnet Joker-Fan Stefan Kleinheinz, von vielen „Humpa“ genannt, den eng getakteten Spielplan über die Festtage und verbindet dies auch mit der Hoffnung nach einem vollen Stadion zu den drei Heimspielen. „Natürlich sorgt die tolle Leistung der Mannschaft in dieser Saison noch für zusätzliche Euphorie“, sagt er. „Jedoch sollte der Verein die aktuelle sportliche Situation unbedingt nutzen, um neue Fans zu werben. Auch Familientage zu den Heimspielen im Stadion wären ein Gedanke.“