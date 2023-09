Heißer Tanz in der Turnerstraße - erster Heimspieltag für die SG

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz hat in der Handball-Bezirksoberliga einen schweren Gegner – aber dafür alle Spieler an Bord. Samstag ist großer Spieltag in Neugablonz.

30.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Erster Heimspieltag in der neuen Saison für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Zum Auftakt empfangen die Herren I die HSG Isar-Loisach.

Starker Spielertrainer beim Gegner

Ein schwerer Brocken wartet zur Heimpremiere auf den neuen Trainer der SG, Christian Klöck. Die HSG Isar-Loisach ist ein unangenehmer Gegner, der den Kaufbeurern schon in den vergangenen Jahren öfter das Leben schwer gemacht hat. Besonders Spielertrainer Adrain Marcu ist zu beachten. Der hat in den ersten beiden Saisonspielen schon 19 Treffer erzielt. Aber auch der spielstarke Mittelmann der Wolfratshausener ist immer gefährlich. Die HSG hat bereits zwei Spiele absolviert und ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Allerdings hatten sie ihre erste Partie bei der HSG Würm/Mitte mit 28:25 gewonnen, doch der Sieg wurde ihnen am Grünen Tisch wieder aberkannt. Der Grund war ein nicht spielberechtigter Akteur. Gegen den starken TV Waltenhofen gab es einen 32:28-Erfolg. Man sieht also, dass die Gäste brandgefährlich und nicht zu unterschätzen sind.

Drei Rückkehrer wieder dabei

Coach Klöck kann diesmal wieder auf Patrick Spitschan und Niklas Klöck zurückgreifen, die beide in Weilheim berufsbedingt gefehlt hatten. Das gibt ihm wieder mehr Variationsmöglichkeiten – vor allem im Angriff. Auch Jonas Klöck kehrt nach seiner Verletzung wieder ins Tor zurück. Die Kaufbeurer können also aus dem Vollen schöpfen und vermutlich die beste Aufstellung aufs Parkett bringen. Unterstützung bei dem „heißen Tanz“ erhofft sich die Mannschaft natürlich vom Publikum. Nach der Auswärtspleite beim TSV Weilheim brauchen die Mannen um Kapitän Julian Haggenmüller jede Unterstützung. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Turnerstraße.

Dienstag ist der nächste Spieltag

Am Dienstag geht es für die Herren gleich weiter. Dann müssen sie ab 18.30 Uhr beim TV Waltenhofen antreten. Das wird eine genauso schwere Hürde werden, wie am Samstag. Der TVW will sicher Wiedergutmachung für das verlorene Spiel gegen Loisach. Aber für die SG wäre es enorm wichtig, aus den kommenden zwei Spielen die maximale Punktzahl zu erzielen. Zuvor ist die männliche B-Jugend der SG ab 16.45 Uhr zum Vorspiel der Herren I beim TV Waltenhofen an der Reihe.

Vorspiele von den weiblichen Jugendteams

Ein Vorspiel am Samstag wiederum bestreitet ab 15.30 Uhr die weibliche C-Jugend. Sie bekommt es mit dem TSV Niederraunau zu tun. Die Gastgeberinnen verloren ihre erste Partie in Gröbenzell recht deutlich, während der TSV gegen den SV Mering sehr hoch mit 50:25 gewann. Aufseiten der SG ist eine deutliche Leistungssteigerung nötig, um gegen die Gäste zu bestehen. Bereits zwei Punkte auf dem Konto hat die weibliche A-Jugend – aber das Team ist vor dem Heimspiel gegen die JSG Alpsee-Grünten mit personellen Sorgen behaftet. Nur drei einsatzfähige Rückraumspielerinnen kann die SG aufbieten, wenn am Samstag um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Die Gäste aus Immenstadt sind ein relativ unbeschriebenes Blatt, da es für sie das erste Saisonspiel ist. Für die Kaufbeurerinnen gilt von der ersten bis zur letzten Minute volle Konzentration und Einsatz. Vor allem die Abwehr muss wieder stabiler werden.

D-Jugend muss morgens ran

Am Morgen startet die neuformierte männliche sowie die weibliche D-Jugend ab 10 Uhr in den Spielbetrieb. Gegner sind die JSG Alpsee-Grünten und ab 12 Uhr die HSG Dietmannsried/Altusried. Die Verantwortlichen der SG hoffen auf zahlreiche Zuschauer und Fans am Samstag, damit der Saisonauftakt lautstark und vor allem stimmungsvoll wird. Am Sonntag tritt die Kaufbeurer Reserve ab 18 Uhr beim TSV Ottobeuren III an.

Damenmannschaft zurückgezogen

Einen Wermutstropfen gibt es bei der SG allerdings auch: Die Damenmannschaft musste abgemeldet werden. Da schon in der vergangenen Spielzeit immer wieder Partien personell bedingt abgesagt wurden oder das Team ohne Auswechselspieler antreten musste, hat sich der Verein zu diesem Schritt entschieden. Damit geht eine Ära bei den Kaufbeurer Handballern zu Ende. Doch auch gibt es Licht am Horizont: So ist die SG optimistisch, dass in wenigen Jahren mit den jetzt noch in der Jugend agierenden Spielerinnen eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt werden kann.