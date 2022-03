Helga Ruther aus Eggenthal: Ein ganzes Berufsleben für den Gast

Helga Ruther aus Eggenthal (Ostallgäu) ist seit 40 Jahren im Service des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee tätig.

Zum Weltfrauentag vor 40 Jahren begann Helga Ruther als Serviererin im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben. „Es war alles sehr unkompliziert und einfach“, erinnert sich die treue Mitarbeitern. „Eine schriftliche Bewerbung war nicht notwendig.“ Die suchen Leut’, hieß es. Sie fuhr nach Irsee, um sich vorzustellen. „Nach fünf Minuten Gespräch hatte ich den Arbeitsvertrag in der Tasche“, erinnert sich Ruther, die ihren Lebensmittelpunkt in Eggenthal gefunden hat. Nun wurde sie für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet.

Kollegen nennen sie absolut zuverlässig

Stilvoll vor dem Abtsgitter im repräsentativen Treppenhaus von Kloster Irsee überreichten Werkleiter Dr. Stefan Raueiser und Personalreferentin Claudia Blank im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen aus allen Abteilungen des Hauses die Ehrenurkunde des Freistaats Bayern. Restaurantleiterin Christiane Breidenbach würdigte die Jubilarin als „stets teamorientiert, loyal, bodenständig, geerdet und absolut zuverlässig: Mit Ihnen schafft man einfach gern“, sagte die Abteilungsleiterin.

Einen Monat auf Probe - und dann fürs ganze Berufsleben

Rückblende: Kurz vor ihrem 21. Geburtstag wurde die gelernte Konditoreifachverkäuferin, die nach einer dreijährigen Lehrzeit im ehemaligen Café Stenglein zunächst im Parkrestaurant in Kaufbeuren gearbeitet hatte, im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee eingestellt. Zunächst auf Probe für einen Monat – und mit damals noch 42 Wochenarbeitsstunden. Bereits zwei Jahre später bestätigte ihr der damalige Werkleiter Werner Meyn, „im Jahr 1983 an 67 Tagen mehr als zwölf Stunden gearbeitet“ zu haben.

Der Service in Irsee: unaufgeregt und flexibel

„Kein Wunder, dass sich in Ihrer Personalakte anschließend Anträge auf Stundenreduktion und Teilzeit finden“, resümierte Dr. Stefan Raueiser. „Gerade in einer Zeit größten Fachkräftemangels in Gastronomie und Hotellerie wissen wir Ihren beständigen, verlässlichen, stets unaufgeregten, flexiblen und gastorientierten Service sehr zu schätzen.“ Das Haus freue sich auf weitere anderthalb Jahre Zusammenarbeit, bis sie das Unternehmen Ende 2023 in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit verlassen werde.

Nachdem die Mitarbeiter in Kloster Irsee im vergangenen Jahr auf den 40. Geburtstag der einrichtung zurückblicken konnten, ist Helga Ruther nach Ricarda Zemljak aus Biessenhofen die zweite Mitarbeiterin, die auf eine außerordentlich langjährige Berufstätigkeit im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben zurückblicken kann.

