Helmut Rahn war auch schon in Kaltental - FC Blonhofen feiert 100-jähriges Bestehen

Der FC Blonhofen blickt auf eine bewegte 100-jährige Geschichte – und feiert vom 6. bis 9. Juli gewohnt zünftig. Blitzturnier mit Derbys, Spielenachmittag sowie Konzerte und Festzeltbetrieb sind geboten.

05.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„In Blonhofen ganz im Süden ist ein Platz für Fußballsport. Hier wird mancher Kampf entschieden einmal Heimspiel einmal fort. Und an jedem Sonntagnachmittag ganz egal wer immer kommen mag. Auf jeden Fall: Hipp, Hipp, Hurra – der FCB ist wieder da!“ Besonders der letzte Satz der Vereinshymne gilt vom 6. bis zum 9. Juli für den FC Blonhofen. Dann feiert der Verein nämlich sein 100-jähriges Bestehen, und zwar mit einem großen Programm, dass der Verein wie üblich selbst auf die Beine gestellt hat, berichtet Vorsitzender Thomas Bernhart.

600 Mitglieder in der Gemeinde mit 1800-Einwohnern

Allerdings ist der FCB in der Gemeinde Kaltental auch eine Nummer: Die Kommune hat 1800 Einwohner – und der Verein mit den Abteilungen Eishockey, Turnen und natürlich Fußball rund 600 Mitglieder. „Das ist der größte Verein in Kaltental“, erklärt Bürgermeister Manfred Hauser. Die Anfänge waren bescheiden und gleichsam importiert: „Als nach dem Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten aus englischer Gefangenschaft in die Heimat zurückkehrten, brachten sie auch ein neues Spiel mit: Fußball“, berichtet die Vereinschronik. So gründeten Mitglieder des Katholischen Burschenvereins 1923 im Gasthof Rößle den FC Blonhofen-Aufkirch. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Club – 1933/34 Kreisklassenmeister – aufgelöst. Aber am 7. Dezember 1947 wiedergegründet. Undatiert, aber wohl vermerkt war dann ein echter Hochkaräter vor Ort: „Der spätere WM-Siegtorschütze von 1954, Helmut Rahn, war hier in der Region und hat auch in Kaltental gespielt“, berichtet Vorsitzender Bernhart.

FC Blonhofen baute viel in Eigenregie

In der Folgezeit zog der Verein mehrmals um – bis er auf einem kommunalen Gelände seinen jetzigen Standort gefunden hatte. „Ich besitze einen Fußballclub“, sagt Bürgermeister Hauser deshalb scherzhaft – um aber ernsthaft zu loben: „Die ganze Anlage ist ein Aushängeschild für die Gemeinde.“ Denn der FCB packte bei den Umbauten immer tatkräftig an: „Höhepunkte des Vereins waren sicherlich die Ansiedelung des Sportplatzes an der jetzigen Stelle – und auch die unzähligen Bauaktivitäten rund um das Vereinsgelände“, erklärt deshalb der Vorsitzende. Zuletzt waren 2010 fast 200 Helfer beim Umbau des Sportheims im Einsatz. „Nach dem Fest steht auch schon das nächste Projekt an: Umrüstung der derzeitigen Flutlichtanlage auf LED“, kündigt Bernhart an.

Torjäger spielt in Brassband

Das Fest bietet am Donnerstag zunächst einen Festakt für geladene Gäste, am Freitag ein Blitz-Fußballturnier, danach ein abendliches Konzert, unter anderem mit der Brassband CNSB: „Teil dieser Band ist der aktuelle Torschützenkönig der B-Klasse, Stephan Groß vom FC Blonhofen“, erzählt Bernhart. Am Samstag geht es mit einem lustigen Spielenachmittag und dem nächsten Konzert weiter, ehe das Jubiläum am Sonntag endet (siehe Info-Kasten). Mit dabei sein will auch Thomas Prestele, Leiter des DFB-Stützpunktes und des BFV-NLZ Memmingen, der die U15 des FC Memmingen heuer in die Bayernliga geführt hat – und beim FC Blonhofen das Kicken und Coachen gelernt hat: „Für den Verein hoffe ich, dass er wie in den bisherigen 100 Jahren, auch in der Zukunft für Zusammenhalt und Geselligkeit steht, in der sich jedes Mitglied gut aufgehoben fühlt. Bei der 100 Jahr-Feier werde ich natürlich als normaler Gast dabei sein“, sagt Prestele.

Damenfußball boomt

Auf dem Platz läuft es beim FCB auch, erzählt Bernhart: „Sportlich sind wir derzeit voll im Soll. Wir haben mit allen drei Mannschaften erfolgreich Fußball gespielt und werden dies auch in der neuen Saison unter dem neuen Trainer Franz Zimmermann tun.“ Zudem boomt der Frauenfußball in Blonhofen und Umgebung, berichtet der Vorsitzende weiter: „Die Damenmannschaften, wir haben seit 2022 zwei Mannschaften, haben ebenfalls erfolgreich gekickt: Unsere Zweite wurde sogar Meister in ihrer Klasse.“ Zusätzlich sei die Entwicklung im Jugendbereich allgemein gut – fast zu gut: „Die Abteilung Turnen/Gymnastik/Fitness kommt an ihre Grenze. Immer mehr Kinder schließen sich dieser Abteilung an und es freut uns, dass wir zusammen mit den Übungsleiterinnen dieses Angebot auch anbieten können. Jeder, egal ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder Senior ist gern gesehen und kann sich auspowern“, erzählt Bernhart.

Gesungen wird auch noch

Bei dem Fest wird es einerseits spielerischen Sport am Tag der Vereine geben, aber auch ein Blitzturnier. Bei dem bietet der Gastgeber mit dem SV Oberostendorf, dem SV Stöttwang, dem SV Bidingen sowie dem SVO Germaringen und dem VfL Denklingen nicht nur große Derbys, sondern auch höherklassige Mannschaften auf. Vielleicht gelingen dem FC Blonhofen ja mehrere Erfolge, dann könnte es laut werden, wie Bernhart berichtet: „Selbstverständlich singen die Fußballer bei Siegen und auch bei Niederlagen heute wie damals immer noch das Vereinslied, welches von Max Zitt sen. komponiert und getextet wurde.“

Das Programm