Streuobstwiese wird bei Ingenrieder Herbstmarkt zum Marktplatz

Beim Herbstmarkt in Ingenried wird die Streuobstwiese von Josef Mayr zum Marktplatz. Der Veranstaltungsort stand heuer besonders im Fokus.

25.09.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Die 14. Ausgabe des Ingenrieder Herbstmarktes schreibt wieder eine Erfolgsgeschichte: Über 40 Ausstellerinnen und Aussteller versammelten sich am Sonntag unter mehr als 100 großen Bäumen – und lockten nach Schätzung der Initiatorin tausende Gäste zum Bummeln in den Pforzener Ortsteil.

Deko-Artikel, Kleidung, Schmuck und mehr gibt es auf dem Herbstmarkt Ingenried

Der Herbst meinte es gut und zeigte sich bei strahlendem Sonnenschein von seiner schönsten Seite. Daneben trug der Musikverein Ingenried zur Stimmung bei, der die Veranstaltung musikalisch umrahmte. Beschwingt von den Klängen schlenderten Besucher entlang der Stände und bewunderten Handgefertigtes: von Kleidungsstücken und Blumengestecken, über verschiedenste Deko-Artikel aus Holz bis hin zu Schmuck aus Glas und Stein. Hungrige Einkäufern kamen an den Essensständen auf ihre Kosten.

Die Streuobstwiese von Josef Mayr in der Altholzstraße in Ingenried - seit je her eine Bühne für Groß und Klein, Schauen und Kaufen - stand nicht nur als Austragungsort, sondern auch thematisch im Fokus: Die Obst- und Gartenbauvereine Ingenried und Pforzen-Leinau, der Arbeitskreis Artenvielfalt Pforzen und die Kreisfachberatungsstelle für Gartenkultur und Landespflege hatten einen, mit reichlich Fachliteratur versehenen Infostand aufgebaut.

Am Infostand informieren sich Besucher über die Streuobstwiese

Ihr Wissen und die damit verbundene Beratung war offensichtlich gefragt: Die Besucher standen Schlange. Und die Mayrische Streuobstwiese diente als gezeigtes Beispiel. Der 83-jährige Josef Mayr erläuterte das Werden seines händisch geschaffenen Kleinods und zeigte Ehrenurkunden von Wettbewerben. Dem Drängen seiner Nachbarin und Markt-Initiatorin Maria Bauer habe damals er nicht widerstreben können - und ihr die Organisation des Herbstmarktes auf seiner Wiese gestattet.

Bürgermeister Herbert Hofer hatte dann auch eine optisch-materielle Überraschung parat: Er enthüllte eine offizielle Info-Tafel zum Thema, die ihren zukünftigen Standort auf dem Veranstaltungsgelände einnehmen wird. Diese wurde in Zusammenarbeit der Beratungsstelle mit den beiden Gartenbauvereinen und dem Pforzener Arbeitskreis Artenvielfalt entwickelt.

Unter dem Motto „Streuobstwiesen sind gefährdet“ weist die Tafel auf die Dringlichkeit des Erhalts hin. Jedes Jahr würden in Bayern 100.000 Obstbäume gefällt und damit die Existenzgrundlage für Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insektenarten geschmälert. Bürgermeister Hofer bezeichnete es als eine ausgezeichnete Idee, den Markt mit ökologischen Aspekten zu verquicken. Dies könne das Arbeiten mit und in der Natur nicht nur amtlichen Gremien sondern vor allem den ehrenamtlich Tätigen noch zusätzlichen Ansporn geben.

Herbstmarkt besticht durch Leichtigkeit

Bei aller Ernsthaftigkeit mit Blick auf das Kaufmännische eines Marktes, verdankt der erfolgreiche Herbstmarkt in Ingenried seine spürbare Leichtigkeit einem ungewöhnlichen Konzept, in dem die Mayrische Streuobstwiese einen nicht unerheblichen Einfluss für sich in Anspruch nehmen kann.

