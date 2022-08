Hexerei im Hüttendorf: Diese Stadtranderholung in Kaufbeuren hat es in sich

Seit 50 Jahren gibt es die Stadtranderholung im Kaufbeurer Westen. Nach zwei Coronajahren startet die Ferienaktion nun wieder durch.

Von Marian Waworka

06.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Sonne zeigte in den vergangenen Tagen wenig Gnade, sodass wohl jeder ein schattiges Plätzchen sucht. Jeder, außer Jonas. Der Zehnjährige dreht diese und nächste Woche im Badeweiher bei Gutwillen seine Runden. „Bei der Stadtranderholung ist der Pool jedes Jahr die beliebteste Attraktion“, sagt Daniela Landvogt von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft. Jonas besucht nun zum dritten mal das Hüttendorf unterm Römerturm und ist immer noch so begeistert wie beim ersten Mal. „Man kann so viele Sachen machen, sogar kochen“, sagt er, bevor er wieder ins Wasser steigt.

