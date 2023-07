Hieb- und Stichfest - Fechter des TV Kaufbeuren doppelt erfolgreich

Der TV Kaufbeuren trägt die bayerischen Mannschaftsmeisterschaften der Fechter aus – und zwar mit Erfolg.

03.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit der Ausrichtung der bayerischen Mannschaftsmeisterschaften im Florett- und Degenfechten hatte der Bayerische Fechtverband die in Turnierorganisationen erfahrene Fechtabteilung des TV Kaufbeuren beauftragt. Das kam offenbar gut an: So strömten am Wochenende Sportler aller Altersklassen aus allen Himmelsrichtungen Bayerns in die Wertachstadt. 63 Teams waren gemeldet, um sich mit der Erlangung des Meistertitels auch noch für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und die Kaufbeurer hatten auch auf der Planche Erfolg.

Gold für Hanna Stumpe und Zachary Schroeder

Bayerische Mannschaftsmeisterin für den TV Kaufbeuren wurde Hanna Stumpe (Mädchen U13) in einer Startgemeinschaft mit dem TSV Weilheim, nachdem dieses Mädchenteam souverän alle Gefechte gewonnen hatte. Für Dimitris Konias und Zachary Schroeder (Jungen U13) erwies sich der TSV Weilheim ebenfalls als guter Teampartner, denn die Startgemeinschaft TV Kaufbeuren/TSV Weilheim holte auch hier die Goldmedaille und stand ganz oben auf dem Treppchen. Degentalent Fiona Illig war in einem Starterteam zusammen mit dem TV Augsburg bei den Erwachsenen angetreten und versilberte sich nach spannendem Auftritt das Turnier.

Vizemeister mit Degen, siebter Platz mit Florett

Bei den jüngsten Startern in der Altersklasse U11 hatte der TVK Yassin Rawash und Zaid Abu Obaid am Start, die sich in einer Gemeinschaft mit dem MTV München ihrer ersten bayerischen Meisterschaft stellten, den zweiten Platz holten und damit Vizemeister wurden. Für eine äußerst erfolgreiche Gesamtwertung sorgten die TVK-Degenspezialisten mit folgenden Platzierungen: Dragos-Petru Grosu, Maximilian Med, Philipp Ruther und Mannschaftsführer Jakob Euler mit Platz fünf bei der U15, sowie Stefan Kleiner, Stephan Sieber und Daniel Röd auf Rang sieben bei den Erwachsenen. Sogar mit dem Florett, das mittlerweile im TVK nicht mehr schwerpunktmäßig trainiert wird, wagten sich Athleten des TVK auf die Planche: Conrad Euler, Stefan Kleiner und Stephan Sieber errangen einen guten fünften Platz.

Lob vom bayerischen Fechtverband

Oberbürgermeister Stefan Bosse übernahm zusammen mit dem städtischen Sportbeauftragten Pascal Lechler einen Teil der Siegerehrung in feierlichem Rahmen. Voll des Lobes waren die angereisten Präsidiumsmitglieder des Bayerischen Fechtverbandes mit dem Ablauf und der Organisation. „Wir danken dem TVK herzlich für die erneute sehr gelungene Ausrichtung der Meisterschaft“, lautete die Stellungnahme der beiden Vizepräsidenten Nikolai Djawadi und Dunja Klaus bei der Siegerehrung.