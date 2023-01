Kinder weltweit glücklich gemacht - Humedica zieht Bilanz

Es sind Geschenke mit Herz zu Weihnachten. Bilanz wurde jetzt gezogen: Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica verteilt 82.000 Päckchen an Kinder in aller Welt.

Eine positive Bilanz ihrer Weihnachtspäckchenaktion zieht die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica. Menschen aus ganz Bayern hätten bei der Aktion „Geschenk mit Herz“ zum Jahreswechsel mehr als 82.000 bedürftigen Kindern weltweit eine Freude gemacht.

Die Geschenke wurden überwiegend in Osteuropa, aber auch in Überseeländern wie Brasilien, Niger, Äthiopien oder Sri Lanka verteilt. Bis kurz vor Weihnachten war unklar, ob Lieferungen auch in die Ukraine möglich seien würden. „Wir sind sehr froh, dass es schließlich doch geklappt hat und wir mehr als 10.000 Kindern eine kleine Ablenkung vom Krieg verschaffen konnten“, sagt Damien Marion, der bei Humedica für die Betreuung der Partner vor Ort zuständig ist. Verteilt wurden die Päckchen in Waisen- oder Krankenhäusern sowie Kindergärten und Schulen.

Empfänger sind Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen und auch das Jahr über von Humedica oder Partner-Organisation unterstützt werden. „Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die in elenden Verhältnissen leben müssen. Ihnen zu Weihnachten eine Freude machen zu können, ist ein tolles Erlebnis“, sagt Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche. Päckchenpacker aus ganz Bayern packen die „Geschenke mit Herz“ entsprechend einer Packliste. Neben Utensilien für die Schule und Hygieneprodukten enthalten die Päckchen auch etwas Warmes zum Anziehen.