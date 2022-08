„Hinfallen, um wieder aufzustehen“ - die neue Trainerin der SVK hat schon einiges erlebt

Die frühere israelische Nationalspielerin Isabel Didita ist neue Trainerin der Frauen bei der SpVgg Kaufbeuren. Ihr Ziel ist der Aufstieg - und ein Comeback als Spiertrainerin.

Die erst 21 Jahre alte Isabel Didita übernimmt den Trainerinnenposten bei der Damen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren und soll den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga schaffen. Didita, die früher sowohl im Kaufbeurer Nachwuchs spielte, aber auch beim FC Bayern und der israelischen Nationalmannschaft, sei „Wunschkandidatin“ des Vereins für die Aufgabe gewesen. Die Damen der SVK starten am letzten August-Wochenende im Pokal und bestreiten ihr erstes Bezirksoberliga-Spiel dann am 3. September.

Wie kam der Kontakt zur SpVgg Kaufbeuren zustande?

Isabel Didita: Ich spiele selbst seit dem vierten Lebensjahr Fußball, unter anderem einst auch im Kaufbeurer Nachwuchs. Ich hatte in meiner Karriere aber mit vielen, vielen Verletzungen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr lebte ich in den USA, habe Sportwissenschaften studiert. Jetzt bin ich zurück in Deutschland und habe in München den Studiengang Sport und angewandte Trainingswissenschaften gefunden. Diesen besuchte einst auch schon Julian Nagelsmann. Entsprechend habe ich mich dann auch auf Trainerinnenstellen beworben – nach den Gesprächen mit dem Kaufbeurer Vorstand waren wir uns schnell einig.

Sie kennen die SVK aus frühen Zeiten als Fußballerin, waren dann aber beim FC Bayern München und der israelischen Nationalmannschaft. Was hat Sie am meisten geprägt?

Didita: Zum einen die Zeit, als ich die Einladung zur israelischen Nationalmannschaft bekam. Ich habe einst ja den Kaufbeurer Nachwuchs verlassen, weil wir nach Israel gezogen sind. Als ich zur israelischen Nationalmannschaft kam, war mir klar, dass ich Profi werden möchte. Ich erinnere mich aber auch noch gut an meine Zeit beim FC Bayern München. Damals war ich 16, spielte in der U17-I. Leider habe ich mich da auch schnell verletzt, weshalb ich letztlich nach Ingolstadt gewechselt bin. Dort, in der Regionalliga, habe ich mich am Wohlsten gefühlt.

Sie sind derzeit am Knie verletzt. Trotzdem wollen Sie 2023 nochmals einen Anlauf nehmen und als Spielertrainerin agieren. Ist das leichtsinnig?

Didita: Wenn man den Sport seit seinem vierten Lebensjahr betreibt, ist es nicht leicht, loszulassen. Man muss dann vielleicht langsam runterfahren. Bei Kaufbeuren wäre es „nur“ Bezirksoberliga. Außerdem wäre es doch schön: In Kaufbeuren hat meine Karriere begonnen, dann kann sie hier auch enden.

Fehlt Ihnen die Erfahrung als Trainerin?

Didita: Dass es meine erste Station als Trainerin ist, gebe ich zu. Aber ich habe viel Erfahrung als Kapitänin der Nationalmannschaft. Ich habe damals schon eng mit meinen Trainern zusammengearbeitet. Ich bringe anderen gerne etwas bei. Wir hatten jetzt schon einige Einheiten in Kaufbeuren und ich war eigentlich überrascht, was die Mädels draufhaben.

Haben Sie sich über die Probleme der Mannschaft in der zurückliegenden Saison informiert?

Didita: Ich habe mir angehört, was meine Spielerinnen sagen. Am Ende des Tages aber sind unsere Augen natürlich auf die kommende Saison gerichtet. Sehen Sie: Natürlich ist so ein Abstieg schlecht. Manchmal muss man aber hinfallen, um wieder aufzustehen. Ich bin mir sicher, dass wir wieder aufsteigen können. Das ist Plan und Ziel zugleich.

Die SVK erhofft sich durch Ihre Verpflichtung einen Schub für den Frauenfußball. Erleben Sie, ob wegen Ihnen oder der starken EM der deutschen Nationalmannschaft, schon einen Impuls?

Didita: Mein Ziel ist es zumindest, die Frauen-Abteilung in Kaufbeuren wieder komplett, also auch im Nachwuchs, aufzubauen. Ich bin mit einigen Spielerinnen in Kontakt für einen Wechsel im Winter. Aktuell geht das nicht mehr, das Wechselfenster ist schon geschlossen. Allgemein ist es schade, dass es hier im Allgäu so wenige Frauen-Teams gibt.