Kesselfleisch, Hüpfburg und Blasmusik: So feiert Hirschzell den Rekordbaum

Die Musik spielt, die Gulaschkanone dampft, die Hüpfburg wackelt: So feiern die Hirschzeller den Maibaum, der dank Sondergenehmigung sogar den Kirchturm überragt.

01.05.2022 | Stand: 17:48 Uhr

Schon von Weitem ist an diesem Sonntag klar: In Hirschzell ist was los. Bereits vormittags strömen zahlreiche Fußgänger und Radfahrer – viele gekleidet in Trachten und bepackt mit Instrumenten und Kuchenboxen – in Richtung Dorfgemeinschaftshaus Sonne. Von dort weht ihnen der Duft von deftigem Essen entgegen. Nach zwei Jahren Pause wird endlich wieder gebührend gefeiert, dass Hirschzell einen neuen Maibaum hat – den größten in der Geschichte noch obendrein.

