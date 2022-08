Hitzeschlacht am Harzring - Peter Banholzer bleibt im Titelkampf der IDM

In der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto ist Peter Banholzer weiter vorn dabei. Die Führung musste er zwar abgeben, aber nur hauchzart.

Hitze, Staub und harte Kämpfe gab es beim vierten Supermoto-Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft am Harzring. Für Peter Banholzer lief es zwar nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Der Blonhofener war als Gesamtführender gestartet, holte auch viele Punkte, aber liegt jetzt nur noch auf Platz zwei.

Erste Reihe um 0,3 Sekunden verpasst

Die Rennstrecke in Sachsen-Anhalt war zuletzt einige Jahre nicht im Rennkalender der Piloten in der S1-Klasse (450ccm) im Supermoto. Die Strecke ist zwar gut ausgebaut, der Offroad-Anteil aber bei Hitze sehr staubig. Banholzer war deshalb frühzeitig angereist, um sich mit den Umständen anzufreunden. Dennoch schaffte es der Vizemeister 2020 nach dem Zeittraining nicht in die erste Startreihe – allerdings nur um 0,3 Sekunden. Im ersten Lauf machte Peter Banholzer gleich Druck und überholte drei vor ihm liegende Fahrer. Doch dann ergab sich keine Gelegenheit mehr zum Überholen und der 25-Jährige fuhr mit knappem Abstand als dritter über die Ziellinie.

Ein Sturz, keine blaue Flaggen und Geschrei

Der zweite Lauf wurde nach einem Sturz gleich wieder abgebrochen. Aber beim Neustart war Banholzer gedanklich schnell – ebenso wie am Gashahn, weshalb der dreifache Junioren-Vizemannschaftsweltmeister lange auf Position drei fuhr. „Das Zünglein an der Waage waren dann leider die Überrundungen, und die Streckenposten zeigten keine blauen Flaggen“, berichtet Mutter Tina. Die Fahnen signalisieren den Überrundeten, Platz zu machen, was ohne Zeichen aber nicht geschehen ist – trotzdem Banholzer hinter ihnen herumschrie. Denn die Überrundeten verlangsamen das Tempo, weshalb das Feld dahinter wieder zusammenfährt. Banholzer versuchte dennoch, zu überholen – was ihm auch gelang – dabei machte er aber eine Lücke für den Verfolger auf.

Den Tank als Steigbügel genutzt

„Nebeneinander fuhren sie in die nächste Kurve. Peter überbremste, ihm ging das Vorderrad weg und er ist gestürzt. Dabei rutschte er in den anderen Fahrer und die Motorräder verkeilten sich. Peter versuchte, so schnell wie möglich hochzukommen, aber der Fahrer stieg auf den Tank von Peters Motorrad, um aufzusteigen“, schildert Tina Banholzer die Szene.

Punktgleich an der Spitze

So reichte es für den Fahrer vom MH Motorsport nur zum vierten Platz. Damit verlor Banholzer die Gesamtführung an Jan Dominik Deitenbach: Aber beide liegen punktgleich mit 154 Zählern vorn, dahinter sind drei Verfolger dicht beieinander.

