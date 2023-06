Hitzköpfe und kühle Köpfe - die beiden Kanadier des ESVK zur WM und NHL

Die beiden kanadischen Profis des ESV Kaufbeuren, Jacob Lagacé und Tyler Spurgeon, über das Finale in der NHL und die Eishockey-Weltmeisterschaft.

01.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nun geht die Saison im Eishockey wirklich dem Ende entgegen: Die Weltmeisterschaft mit dem sensationellen Abschneiden der Deutschen, aber auch der Letten ist vorbei und in der NHL – der stärksten Liga der Welt – stehen die Finalteilnehmer fest. In der Eastern Conference haben sich überraschend klar die Florida Panthers durchgesetzt – die Carolina Hurricanes wurden mit 4:0 gesweept – während in der Western Conference die Las Vegas Knights im siebten Spiel die Dallas Stars 4:3 bezwungen haben. Beide Ausgänge haben die beiden Kanadier des ESV Kaufbeuren, Kapitän Tyler Spurgeon (37) und Topscorer Jacob Lagacé (33), nicht getippt.

Playoffs voller Überraschungen

Sowohl Spurgeon als auch Lagacé setzten auf die Gegner. Doch die NBA-Playoffs sind dieses Mal voller Überraschungen: Die Boston Bruins hatten in der regulären Saison einen neuen Punkte- und Sieg-Rekord aufgestellt – und waren genauso wie Mitfavorit Toronto Maples Leafs im Osten an Florida gescheitert. Im Westen flog Titelverteidiger Colorado Avalanche schon in der ersten Runde gegen die Seattle Kraken mit dem deutschen Torwart Philipp Grubauer raus – und Mitfavorit Edmonton Oilers mit den beiden besten Scorern der NBA, Connor McDavid und dem Kölner Leon Draisaitl, musste im Halbfinale die Segel streichen.

Topscorer Jacob Lagacé bejubelt mal wieder ein Tor für den ESV Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Insofern staunten auch die beiden Kaufbeurer Kanadier wie die übrigen Zuschauer – Lagacé liegt derzeit nach Tipps 3:2 vor Spurgeon.

Spurgeon und Lagacé nehmen es mit Humor

Der Kapitän sieht es mit Humor: „Ich habe fast immer mit meiner Auswahl daneben gelegen“, gibt er lachend zu. „Aber ich denke, niemand hat diese Konstellation für das Finale vorhergesehen. Die wird auf jeden Fall spannend: Hitzköpfe gegen kühle Köpfe“, meint Spurgeon. Auch Lagacé räumt ein: „Ich lag wieder daneben. Das wurde mir jetzt schon drei Mal gezeigt.“

Kapitän Tyler Spurgeon geht beim ESV Kaufbeuren immer voran. Bild: nordphoto GmbH / Hafner

Die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland verlief ebenfalls anders als gedacht: „Das war großes Hockey mit vielen Überraschungen“, erklärt Spurgeon. Der 37-Jährige freut sich auch für Lettland, das sensationell dritter geworden ist, weil „ein Freund von mir dort Assistenz-Coach ist. Das ist eine große Geschichte“.

Gratulation an Deutschland

Aber auch die Silbermedaille für Deutschland sei klasse: „Das Finale war sehr unterhaltsam, und die Medaille gut für das deutsche Hockey.“ Das meint Jacob Lagacé auch: „Gratulation an das deutsche Team für ein großartiges Turnier.“

Freude über den Sieg des Heimatlandes

Aber am meisten ist Spurgeon von seinen Landsleuten angetan: „Natürlich hofft man immer, dass das eigene Land gewinnt. Deshalb ist es schön, zu sehen, dass meine Heimat Gold gewonnen hat. Es war ein hartes Turnier mit schweren Gegnern für Kanada.“ Dem kann Jacob Lagacé nur zustimmen: „Es ist immer gut, wenn dein Land die Weltmeisterschaft gewinnt.“

Auf Las Vergas tippen - also wird Florida Meister

Ach ja: Lagacés Tipp für das Stanley Cup-Finale: „Ich hoffe, dieses Mal liege ich richtig: Las Vegas gewinnt.“ Tyler Spurgeon wiederum meint lachend: „Ich denke, Las Vegas kann es werden – das heißt Florida wird Meister.“