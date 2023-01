Hochkaräter nicht genutzt - U20 des ESVK lässt Punkte liegen

U20 des ESVK kommt mit magerer Ausbeute aus Düsseldorf zurück. Die Kaufbeurer geben zumindest einen Sieg her. Aber es fehlt auch ein Leistungsträger.

10.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine Nacht über die Erlebnisse in Düsseldorf geschlafen hatte ESV Kaufbeuren-U20-Trainer Andreas Becherer, doch die Emotion blieb die Gleiche. Ein bisschen enttäuscht sei er, dass er mit seinem Team aus dem Rheinland gerade einmal einen Punkt habe entführen können.

Bis kurz vor Schluss geführt

Am Sonntag hatte Kaufbeuren zwölf Minuten vor Schluss mit 3:1 geführt, ließ dann Düsseldorf im Spiel der Division I aber noch zum Ausgleich und in der Verlängerung sogar zum Sieg kommen. Eng war das Spiel auch am Samstag, das Düsseldorf letztlich mit 6:3 gewann, weil die DEG am Ende doppelt ins leere Tor des ESV Kaufbeuren getroffen hatte.

ESVK war sogar aktiver

„Wir waren beide Male die aktivere Mannschaft. Mit der Leistung bin ich daher nicht unzufrieden“, gab Coach Becherer zu Protokoll. Er störte sich eher an zwei bis drei Gegentoren, die er als „blöde Eier“ betitelte und denen individueller Fehler der Kaufbeurer vorausgegangen waren.

U20 mit viele jungen Spielern

In der Offensive habe seine Mannschaft zudem mehrere hochkarätige Chancen nicht genutzt. Daher war der Düsseldorfer Sieg dann auch verdient. Denn die Rheinländer zeigten ihre Offensiv-Qualitäten sehr deutlich. Kaufbeuren spielte übrigens mit einer sehr jungen Mannschaft. Von 19 Akteuren waren elf Anfangsjahrgänge. „Vielleicht darf man dann als Trainer auch gar nicht so enttäuscht sein“, überlegte Becherer.

Leon Sivic fehlt

Der Coach musste übrigens erneut auf seinen Leistungsträger Leon Sivic verzichten. Sivic war vergangene Woche krank, hatte daher nur einmal in Füssen trainiert und wurde deshalb am Wochenende in der Division I beim ESVK noch geschont. „Gesundheit geht vor, aber ohne Frage hat er uns gefehlt“, meinte der ESVK-Trainer.