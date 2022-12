Hochschulcampus in Kaufbeuren: Wie viel Geld könnte der Freistaat investieren?

Der Kaufbeurer Stadtrat steht geschlossen hinter der Weichenstellung für einen Hochschulcampus. Doch es gibt auch Kritik.

21.12.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordente und Stadtrat Bernhard Pohl (FW) begrüßt die Weichenstellung der Stadt für einen Hochschulcampus und die Bereitschaft des Bauunternehmens Dobler, dem Freisstaat nun ein Grundstück dafür anzubieten. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass es aus seiner Sicht schneller hätte gehen können. Pohl spricht von einer "Hängepartie bei der Grundstückssuche, die nun einstweilen endet". Nachdem die Finanzhochschule des Freistaats ihren Standort in Herrsching aufgeben möchte, hat Kaufbeuren aus seiner Sicht gute Chancen, neben Kronach dauerhaft Sitz der Ausbildungseinrichtung zu bleiben. Der Freistaat sei bereit, einen Beitrag von 100 Millionen Euro in einen neuen Campus zu investieren. Pohl ist haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion und Mitglied im Haushaltsausschuss des Landtags. Er drängt nach eigenen Angaben seit über einem Jahr darauf, dass die Stadt dem Freistaat geeignete Grundstücke anbietet. Kritik übt der Abgeordnete an Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU), dass er ihn nicht schon früher über den entscheidenden Grundstücks-Deal informiert habe.

