Hockey und Ahornsirup - der kanadische Neuzugang Jacob Lagacé des ESVK

Mit Jacob Lagacé hat Kaufbeuren den dritten Kanadier verpflichtet. Der 32-jährige hat viel Erfahrung in europäischen Ligen gesammelt – und ist 2008 mit einigen NHL-Stars U18-Weltmeister geworden.

02.09.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Als Russland noch keinen Krieg in Europa führte, fand die U18-Weltmeisterschaft im Eishockey dort statt. In Kasan trat 2008 auch Kanada an, und zwar mit einer später illustren Runde: Jake Allen (Montreal Canadians) stand im Tor, davor verteidigte Tyler Meyers (Vancouver Canucks) und stürmten Jordan Eberle (Seattle Kraken) oder Matt Duchene (Nashville Predators). „Das sind heute große Namen, mit denen wir damals bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewonnen haben“, erzählt Jacob Lagacé. Denn der Neuzugang des ESV Kaufbeuren gehörte 2008 zu der kanadischen U18-Mannschaft – zu einem nervenstarken Team obendrein, denn „wir gewannen damals in Russland gegen Russland“.

Der Accent aigu bleibt stumm

Dass der heute 32-Jährige beim Eishockey landen würde, war klar. „Das ist typisch kanadisch: Gutes Hockey auf einem gefrorenem See oder echter Ahornsirup“, meint der Stürmer lachend. Er wuchs im Großraum der Vier-Millionen-Stadt Montreal im französisch sprechenden Teil des Landes auf. Viele Seen und ein paar Berge gebe es. „Wenn ich Zeit habe, will ich hier auch mal in die Berge gehen“, hofft Lagacé – dessen Name übrigens trotz des Accent aigu englisch ausgesprochen wird. „Danach fragt mich jeder, wo ich auch hingekommen bin“, erklärt der Kanadier – und er kam herum.

In Skandinavien gereift

In seiner Jugend spielte er seit seinem siebten Lebensjahr in den kanadischen Juniorenligen, bis er 2008 von den Buffalo Sabres an 134 Stelle gedraftet wurde. Es folgten aber ab 2009 Einsätze in den unteren Profi-Ligen AHL und ECHL, bis Lagacé 2014 nach Norwegen (Tonsberg, Stavanger) und Schweden (Asplöven, Lulea, Mora) wechselte. Für Asplöven war er 2014/15 Topscorer der Liga. „Das war nett, aber wir sind nicht Meister geworden“, kommentiert er das. Es folgte ein Intermezzo in der DEL für die Krefelder Pinguine, ehe er nach Frankreich in die Ligue Magnus zu Rouen ging. Mit dem Club aus der Hauptstadt der Normandie wurde der 32–Jährige französischer Meister. „Aber wegen der Covid-Pandemie wurde auch nur die reguläre Saison gespielt“, relativiert er.

Im Januar wird Lagacé Vater

In der vorigen Spielzeit war Lagacé wieder in der ersten norwegischen Liga am Puck, in der er mit Frisk Asker im Viertelfinale ausschied. „Jedes Land war gut“, sagt der Kanadier. „Aber jetzt freue ich mich auf Deutschland“, fügt er an. Dabei denkt er auch an seine schwangere Frau – im Januar 2023 soll das erste gemeinsame Kind kommen: „Das ist ein gutes Land zum Leben, vor allem, wenn man ein Kind bekommt.“ Außerdem kann er hier den FC Bayern München vielleicht mal live sehen – denn Fußball schaue er gerne. Dazu könne er hier auch Golf und Tennis spielen. Zudem sei er gut aufgenommen worden – in Kaufbeuren, beim ESVK und bei den Mitspielern. Und es ist natürlich zuträglich, dass mit John Lammers und Tyler Spurgeon zwei weitere Kanadier im Team sind: „Sie helfen mir, wenn ich Fragen habe, und wir sind auch abseits vom Eishockey zusammen“, erzählt Lagacé.

Die Art, zu gewinnen

Doch im Stadion ist er beim ESVK zunächst als Mittelstürmer der zweiten Reihe vorgesehen. Das Ziel mit den Jokern ist klar: Die Play-offs – um dann „so weit wie möglich zu kommen“. Dazu will Lagacé mit positiver Energie in der Umkleide und auf dem Eis beitragen – und mit harter Arbeit: „Ich mag die Defensive. Das ist die Art, wie du Spiele gewinnst, mit physischem Spiel gegen den Gegner“, erklärt er. Und natürlich will er auch ein paar Punkte machen – am besten so viele, um zu gewinnen.

Zwei weitere Testspiele stehen an

Vergangenen Sonntag hatte der Kanadier auch schon Premiere – er schoss sein erstes Tor im Vorbereitungsspiel gegen Lustenau. Weitere Treffer könnten dieses Wochenende folgen: Denn der ESVK trifft am Freitagabend ab 19.30 Uhr in der Erdgas Schwaben Arena auf den Schweizer Zweitligisten EHC Winterthur und am Sonntag in der Oberpfalz auf den DEL2-Aufsteiger Eisbären Regensburg.

Zur Person