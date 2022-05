Holderried bleibt Gemeindechef

Mauerstettens Bürgermeister setzt sich gegen Herausforderin Martina Burg durch und startet nun in seine dritte Amtszeit

04.05.2022 | Stand: 13:53 Uhr

Armin Holderried bleibt Bürgermeister der Gemeinde Mauerstetten. Mit 53,11 Prozent der Stimmen setzte er sich in der Stichwahl gegen Herausforderin Martina Burg (46,89 Prozent) durch. Der erste Durchgang vor zwei Wochen verlief noch wie ein ganz normaler Wahlsonntag, bis auf die abgesagte Wahlparty, die im Sonnenhof hätte stattfinden sollen. Auch gestern dürfte in der 3300-Einwohnergemeinde gestern niemand so richtig in Feierlaune gewesen sein.

Acht Coronafälle

Bisher gibt es, Stand 29. März, acht Coronafälle in Mauerstetten. Das öffentliche Leben steht still. So fand auch die gestrige Stichwahl ohne erneuten Wahlkampf statt, persönliche Gespräche mit Bürgern waren nicht mehr möglich. Und abgestimmt wurde, wie in 750 weiteren Gemeinden in Bayern, per Brief. Maßnahmen, die jetzt helfen sollen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. An der Briefwahl beteiligten sich 2029 von 2509 Wahlberechtigten, das sind 80,87 Prozent.

„Natürlich freut mich das Ergebnis, wenn es auch knapp ist“, sagte Holderried gestern nach Auszählung der Stimmen. Doch seine Freude sei überlagert von „ernsteren Themen, mit denen wir gerade zu tun haben.“ Aber es sei gut, nun Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu haben. Trotzdem gtelte es jetzt zunächst, die Corona-Krise gut zu überstehen, bevor man sich wieder anderen Projekten zuwenden könne. „Ich habe in den vergangenen zwei Wochen mit vielen Bürgern und auch Unternehmen gesprochen. Da ist überall eine große Verunsicherung zu spüren“, sagte Holderried. Umso mehr freue es ihn, wie groß die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt der Menschen untereinander seien: „Wenn davon auch nach der Krise etwas nachwirken würde, wäre das schön.“ Ein gutes Miteinander wünscht sich auch Martina Burg für die kommenden Jahre im Gemeinderat, dem sie weiterhin angehört.

Hoffnung auf gutes Miteinander

Zwar sei sie enttäuscht, dass sie es nicht ins Amt geschafft hat, „aber ich bin all denen, die mich unterstützt und mir so viel Zuspruch gegeben haben, sehr dankbar. Und ich denke, mit dem Ergebnis muss ich mich nicht verstecken.“ Es zeige, dass sie viele mit ihrem Anliegen, ein wertschätzendes Miteinander in der Gemeinde Mauerstetten, erreicht habe. Ihre Hoffnung sei, dass im neuen Gemeinderat und auch in der Verwaltung „alle an einem Strang ziehen und dass sich der Informationsfluss verbessert.“ Das Allerwichtigste sei jedoch in der aktuellen Situation, dass alle gesund bleiben.