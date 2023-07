Weil eine Frau Einfallsreichtum beweist, als sie einen Brand an der König-Rudolf-Straße in Kaufbeuren entdeckt, muss die Feuerwehr nicht mehr groß eingreifen.

24.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wohl ein weggeworfener Zigarettenstummel hat am einen Stapel mit gefällten Bäumen am Fußweg in der König-Rudolf-Straße in Brand gesetzt. Eine Passantin handelte umgehend und löschte das kleine Feuer, indem sie mit einem Hundekotbeutel Wasser aus einer Pfütze schöpfte. Die alarmierte Kaufbeurer Feuerwehr erstickte den Brand vollends und kontrollierte den Holzstapel.