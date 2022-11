Home-Schooling an der Gustav-Leutelt-Schule Neugablonz

Weil ihre neuen Klassenzimmer nicht rechtzeit fertig geworden sind, müssen 17 Klassen am Montag zuhause bleiben. Für Notbetreuung ist aber gesorgt

06.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

17 Klassen der Gustav-Leutelt-Schule können am Montag nach den Herbstferien nicht wie gewohnt im Schulgebäude unterrichtet werden, da die Räume nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Am Donnerstag und Freitag informierten Klasslehrer die Eltern darüber.

Home-Schooling angeordnet

Schulleiter Frank Hortig hat für die betroffenen Klassen Home-Schooling angeordnet. Die Kinder würden digital mit Arbeitsprogrammen versorgt und sollen diese Aufgaben zuhause bearbeiten.

Reinigung und Kleinarbeiten am Wochenende

Am Wochenende seien in den neuen Räumen noch Reinigung- und Kleinarbeiten zu erledigen. Am Montagnachmittag räumen die Lehrer die Klassenzimmer ein.

Regulärer Unterricht ab Dienstag

Am Dienstag soll dann wieder für alle Unterricht an der Schule stattfinden. Für alle Kinder, die am Montag nicht zuhause bleiben können, bietet die Schule eine Notbetreuung an.

Der Vorsitzende des Elternbeirats, Stefan Günter, teilte auf Nachfrage mit, dass die Situation zwar ärgerlich, aber nicht zu ändern sei. Leider liefen die Bauarbeiten nicht wie geplant. Schulleiter Frank Hortig gebe dennoch sein Bestes, um den Schulbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu erhalten, so Günter.

Schule wird für 22 Millionen saniert

Die Gustav-Leutelt-Schule wird für 22 Millionen Euro saniert. Damit der Unterricht weiterlaufen kann, sind Ersatzräume unter anderem im Gablonzer Haus und in Containern vorgesehen.