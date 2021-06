Homosexueller Allgäuer zur Regenbogen-Debatte: "Vielfalt nicht nur einfordern, sondern auch leben"

Über Regenbogenfahnen sollte sich niemand aufregen, sagt Thorsten Friedrich. Worin der Kaufbeurer das eigentliche Problem sieht und was er sich wünscht.

23.06.2021 | Stand: 15:18 Uhr

Ein europäischer Fußballverband, der sich Vielfalt auf die Fahne schreibt, um dann ein Stadion in leuchtenden Regenbogenfarben zu verbieten. „Das ist peinlich für die Uefa“, sagt der Kaufbeurer Thorsten Friedrich.

Es sollte selbstverständlich sein, dass München für Freiheit und Toleranz werben darf, indem die Stadt die Allianz Arena in den bunten Farben der LGBT-Community erleuchten lässt. Dass Menschen Regenbogenfähnchen schwingen und gegen Homophobie protestieren. „Darüber sollte sich keiner aufregen, das sollte gar kein Thema mehr sein“, betont Friedrich, der sich 1999 als homosexuell geoutet hat.

Homosexualität im Fußball

Das eigentlich Traurige sei doch etwas anderes, sagt der 41-Jährige. Nach wie vor gebe es keinen aktiven Bundesligaspieler, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. Die Furcht sei zu groß, vor 20.000 Menschen im Stadion ausgebuht oder lächerlich gemacht zu werden. Der Druck zu hoch, einem verklärten Männlichkeitsideal zu entsprechen. „Warum müssen Menschen im Jahr 2021 noch immer Angst haben, zu sich zu stehen?“

Regenbogenfarben gegen Homophobie

Mit den Regenbogenfarben wollte sich die Stadt München auch gegen die homophobe Politik von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán stellen. „Wir leben hier in einer westlichen Blase, in der wir sehr tolerant sind“, sagt Friedrich. Und doch müsse man nicht immer nach Ungarn, Russland oder in die Ukraine schauen, um Schwulenfeindlichkeit zu finden.

Im Wahlprogramm der AfD erkenne er etwa ähnliche Strömungen. Genauso gebe es Leute, die ihm und seinem Partner „dumme Sprüche“ auf der Straße hinterherrufen. Trotzdem sagt Friedrich: „Seit meinem Coming-Out hat sich kolossal viel verändert.“ Für seine Familie sei seine Homosexualität nie ein Problem gewesen. „Meine Eltern haben immer gesagt: Du bist unser Sohn, uns ist wichtig, dass du glücklich bist.“

Kaufbeurer schätzt Zeichen der Solidarität

Lesen Sie auch

Allianz-Arena nicht in Regenbogenfarben Unternehmen und Institutionen zeigen Regenbogenflagge

Die Vorrundenspiele der EM hat Friedrich verpasst, weil er die Tage mit seinem Freund in Südfrankreich und Italien verbracht hat. „Ab dem Achtelfinale wird aber wieder geschaut.“ Dass Manuel Neuer eine Regenbogen-Binde trägt, findet er sehr schön, ebenso schätze er die Solidarität vieler Fußballfans.

Nationalmannschaft in Regenbogentrikots

Dennoch wünscht sich Friedrich ein deutlicheres Zeichen für die gleichgeschlechtliche Liebe. Die Nationalmannschaft könnte beispielsweise in Regenbogentrikots auflaufen oder sogar paarweise, händchenhaltend. Vor allem fordert der Kaufbeurer aber: „Die Uefa sollte Vielfalt nicht nur einfordern, sondern auch leben.“