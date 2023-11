Humedica hilft Erdbebenopfern in Nepal

Erdbeben in Nepal überrascht die Menschen im Schlaf. Die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren reagiert sofort und hilft den Opfern.

05.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

2023 Nach einem Erdbeben der Stärke 5,6 in der Nacht zum Samstag in Nepal laufen die Hilfsmaßnahmen der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica auf Hochtouren. Die Ärzte im Partnerkrankenhaus in Rukum behandeln seit Samstagmorgen Verletzte. Teilweise werden sie per Helikopter aus entlegeneren Gebieten dorthin transportiert. Am Sonntag sprachen die Behörden von mindestens 150 Toten – Tendenz steigend. „Wir wurden am Samstag früh von der Nachricht des Erdbebens aus dem Bett geklingelt,“ berichtet Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter. „Gemeinsam mit unserem örtlichen Partner sind wir seit längerem dabei, das Team genau auf solche Fälle vorzubereiten. Wir sind froh, dass die neu eingeführten Strukturen und Abläufe funktionieren und wir den Menschen in der Katastrophenregion helfen können“, ergänzt Peter.

Erdbeben in Nepal überrascht Menschen im Schlaf

Das Erdbeben hatte viele Menschen im Schlaf überrascht. Deshalb gehen die Behörden davon aus, dass die Zahl der Opfer noch deutlich steigen wird. „Das medizinische Team in Rukum wurde von uns genau auf solche Fälle vorbereitet, deshalb funktionieren die Abläufe gut. Wir rechnen damit, dass die Behandlung der Opfer unser Ärzteteam auch in den nächsten Tagen noch fordern wird“, erklärt Thomas Meier, der im Namen des örtlichen Humedica-Partners „Human Development and Community Services“ (HDCS) vor Ort ist. „Um unseren Partner bei der Versorgung der Verletzten unterstützen zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen“, ruft Peter die Bevölkerung zur Unterstützung auf.

Immer wieder schwere Erdbeben in Nepal

Nepal wird immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht. Auch bei einem schweren Erdbeben vor acht Jahren mit rund 9000 Toten war Humedica seinerzeit vor Ort, um zu helfen. Seit 1979 setzt sich die internationale Hilfsorganisation mit Sitz in Kaufbeuren dafür ein, dass Menschen in Notlagen nicht nur überleben, sondern in ein Leben mit Würde zurückkehren können. Dies gelingt, auch mit Unterstützung von örtlichen Partnern, über die Verbesserung der Lebensbedingungen und über eine gute Gesundheitsversorgung, vor allem in den vergessenen Regionen und Krisen der Welt. Gerade nach Katastrophen leistet Humedica Nothilfe, ist aber auch dann für die Menschen da, wenn andere ihre Not nicht mehr im Blick haben. Seit vielen Jahren bescheinigt das DZI-Spendensiegel der Hilfsorganisation einen verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern.