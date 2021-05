Humedica in Kaufbeuren will für Tradition und Moderne stehen

Die internationale Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren präsentiert sich mit einem neuen Logo. Was es mit diesem Signet auf sich hat.

10.05.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Die internationale Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Neugablonz präsentiert sich mit einem neuen Logo. Der Schritt soll, knapp zwei Jahre nach der Staffelübergabe von Mitgründer und langjährigem Geschäftsführer Wolfgang Groß auf seine Nachfolger Heinke Rauscher und Johannes Peter sowie später Bernd Weber, den Generationswechsel an der Spitze auch optisch sichtbar machen, wie die Geschäftsführung mitteilt. Das neue Signet besteht aus dem christlichen Symbol des Ichthys-Fisches, der in ein Rechteck integriert ist. Dieses symbolisiere ein Fundament, wie es heißt.

Das neue Erkennungszeichen von Humedica. Bild: Humedica

„Für viele Menschen ist unsere Hilfe das Fundament, um sich nach einer Katastrophe oder aus der Armut heraus ein neues, besseres Leben aufzubauen“, sagt Humedica-Vorständin Heinke Rauscher. „Mit unserer Arbeit wollen wir gleichzeitig auf das Fundament aufsetzen, das unser Gründer Wolfgang Groß in 40 Jahren gelegt hat.“ Humedica stehe weiterhin für die Tradition stabiler und solider Hilfe, „ganz ohne Schnörkel und großes Drumherum. Die klaren Konturen der Schrift nehmen diese Geradlinigkeit auf.“

Offen für neue Ideen

Gleichzeitig soll das neue Logo für den Aufbruch in eine Zeit stehen, „in der sich auch das Umfeld der humanitären Hilfe stetig verändert“, sagt ihr Vorstandskollege Johannes Peter. „Wir suchen und finden anhaltend neue Wege, um Menschen in Not effektiv und nachhaltig helfen zu können und bleiben offen für neue Ideen.“

Christliche Werte als Grundlage

Der Ichthys-Fisch greife den christlichen Glauben auf, der viele Humedica-Helfer in ihrem Tun motiviere und ihnen Kraft gebe, sagt Bernd Weber, der im Dezember 2020 mit den Schwerpunkten Verwaltung und Finanzen das Vorstandsteam ergänzt hat. Entwickelt wurde das neue Logo von der Kemptener Agentur sons, die Humedica bereits seit vielen Jahren unterstützt.