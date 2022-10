Freilaufender Hund greift Jugendliche und ihren Hund in Kaufbeuren an

Eine 15-Jährige und ihr Hund wurden in Kaufbeuren von einem freilaufenden Hund angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

27.10.2022 | Stand: 13:37 Uhr

In Kaufbeuren hat ein freilaufender Hund eine Jugendliche und ihren Hund angegriffen. Das berichtet die Polizei. Eine 15-Jährige ist mit ihrem Hund am Dienstagabend an den Bahnschienen im Bereich der Äußeren Buchleuthenstraße in Kaufbeuren spazieren gegangen. Auf dem Feldweg wurden sie und ihr Hund von einem freilaufenden Hund angegriffen. Zunächst wurde der Hund der 15-Jährigen mehrfach gebissen. Das Mädchen wurde bei dem Versuch die beiden Tiere zu trennen ebenfalls verletzt. Die Besitzerin des angreifenden Hundes soll laut Angaben der Polizei den Hund wieder an sich genommen und sich entfernt haben, ohne die Personalien mit der 15-Jährigen auszutauschen.

Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz/braunen, etwa kniehohen Hund unbekannter Rasse handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341/933-0 zu melden.

