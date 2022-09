Hunde dürfen am Sonntag zum Planschen ins Erlebnisbad Neugablonz

Haustiere sind im Erlebnisbad Neugablonz eigentlich nicht erlaubt. Doch am 11. September gibt es eine Ausnahme. Das müssen Tierhalter dabei beachten.

05.09.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Hunde, die im Schwimmbecken planschen? Und das mitten im Erlebnisbad Neugablonz? Eigentlich dürfen die Vierbeiner ihre Herrchen und Frauchen nicht mit zum Schwimmen begleiten. Aber am Sonntag, 11. September, ist alles anders: Mit einem Hundebadetag endet erneut die Saison im Erlebnisbad Neugablonz.

Das Bad ist von 11 bis 18 Uhr für Hunde geöffnet. Besucher und Besucherinnen müssen die gewohnten Freibadpreise bezahlen, Saisonkarten und Punktekarten gelten auch für diesen Sonntag, für die Vierbeiner ist der Eintritt frei. Der Kiosk hat geöffnet. Der letzte reguläre Badebetrieb findet am Samstag, 10. September, von 10 bis 19 Uhr statt.

Diese Regeln gelten am Hundebadetag in Neugablonz

Am Hundebadetag gelten besondere Baderegeln, die auf der Homepage der Kaufbeurer Bäder zu finden sind. Besonders wichtig ist, dass nur Hunde in das Bad dürfen, wenn ihre Besitzer und Besitzerinnen an der Kasse einen Impfpass (mit aktueller Tollwutimpfung), einen Haftpflichtversicherungsnachweis und die Hundemarke vorweisen können.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Die Tiere sollten vor dem Schwimmbadbesuch ihre Gassirunde gedreht haben. Vorsorglich weist die Stadt Kaufbeuren darauf hin, dass das Beckenwasser Chlor enthält, da am Vortag noch regulärer Badebetrieb stattfindet.

Lesen Sie auch

Viele Jubiläen, ein Festival: Das alles ist beim „Neugabiläum“ geboten 75 Jahre Neugablonz

Ab dem 12. September ist die Badesaison für das Erlebnisbad Neugablonz beendet. Dann beginnen die üblichen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen. Dabei werden alle Becken gründlich gereinigt und das Wasser darin erneuert, bevor das Bad voraussichtlich Mitte Mai 2023 wieder in Betrieb geht.

Hallenbad-Saison startet in Kaufbeuren am 14. September

Auch das Kaufbeurer Freibad bleibt bis zum 11. September geöffnet. Saisonstart des Hallenbades ist am Mittwoch, 14. September, ab 9 Uhr. Wegen der Energie-Krise wird auch im Jordan Badepark gespart, die Wassertemperatur im Schwimmerbecken und im Wellnessaußenbecken beträgt bis auf Weiteres 25 Grad.