Hundeschwimmen Neugablonz: Vierbeiner dürfen sich austoben

Am 12. September dürfen Hunde im Neugablonzer Erlebnisbad planschen. Haustiere sind dort eigentlich nicht erlaubt, aber an diesem Tag gibt es eine Ausnahme.

07.09.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Die Saison im Erlebnisbad Neugablonz wird erneut mit einem Hundeschwimmen am Sonntag, 12. September, beendet. Bereits zum vierten Mal in Folge findet dieses besondere Angebot dort statt. Normalerweise dürfen Haustiere nicht in das Bad, doch das ändert die Bäderverwaltung der Stadt für diesen einen Tag.

Das Bad ist von 10 bis 17 Uhr für Hunde geöffnet. Besucher müssen die gewohnten Freibadpreise bezahlen, Saisonkarten und Punktekarten gelten auch für diesen Sonntag, für die Vierbeiner ist der Eintritt frei. Der Kiosk hat geöffnet und verpflegt alle Badegäste mit Speisen und Getränken. Der letzte reguläre Badebetrieb findet am Samstag, 11. September, statt.

Impfnachweis für die Vierbeiner nötig

Zusätzlich zu den coronabedingten Verhaltensregeln gelten am Hundebadetag besondere Bestimmungen, die auf der Internetseite der Kaufbeurer Bäder (baeder.kaufbeuren.de) veröffentlicht sind. Besonders wichtig ist, dass nur Hunde in das Bad dürfen, wenn ihre Besitzer an der Kasse einen Impfpass (mit aktueller Tollwutimpfung), einen Haftpflichtversicherungsnachweis und die Hundemarke vorweisen. Die Tiere sollten vor dem Schwimmbadbesuch ihre Gassirunde gedreht haben. Vorsorglich weist die Stadt darauf hin, dass das Beckenwasser Chlor enthalten kann, da am Vortag noch regulärer Badebetrieb stattfindet. Die Umwälzung und Chlorung ist am Hundebadetag allerdings abgeschaltet.

Pause zwischen September und Mai

Ab dem 13. September ist die Badesaison für das Erlebnisbad Neugablonz beendet. Dann finden die üblichen Instandsetzungs- und Pflegearbeiten statt. Dabei werden alle Becken gründlich gereinigt und das Wasser darin erneuert, bevor das Bad voraussichtlich Mitte Mai 2022 wieder in Betrieb geht.

Lesen Sie auch

Festival in Kaufbeuren In Kaufbeuren wird endlich wieder gefeiert – fast wie früher

Das Kaufbeurer Freibad bleibt bis zum 13. September geöffnet. Ab 15. September öffnet das Hallenbad Kaufbeuren zu folgenden Zeiten: Montag außerhalb der Ferien geschlossen, ansonsten 9 bis 21 Uhr; Dienstag 9 bis 20 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 9 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag 9 bis 19 Uhr; Sonn- und Feiertag 8 bis 19 Uhr. Das Hygienekonzept und Verhaltensregeln sind im Internet zu finden.